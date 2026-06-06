Errusia-Ukraina gerra
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Errusiak hamabi pertsona hil ditu Donetsken eta Jersonen, eta 272 drone jaurti ditu Ukrainaren aurka

Azpiegitura energetikoei ere egin die eraso, eta ondorioz, etenak izan dira hornidura elektrikoan.

ERASOA ERRUSIA
Artxiboko irudia: Argazkia: Europa Press
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Hamabi lagun hil ditu Errusiak Ukrainan azken 24 orduetan Donetsken eta Jersonen, herrialdearen ekialdean eta hegoaldean, tokiko agintariek goizean jakinarazi dutenez.

Hain zuzen ere, sei pertsona hil dituzte Donetsken, eta 19 zauritu, administrazio militarraren arabera. Jersonen, berriz, sei pertsona hil eta 27 zauritu dituzte, droneekin eta hegazkinekin egindako erasoetan.

Hildakoetako bi, tartean 35 urteko kutxazain bat, drone errusiar batek hil du gasolindegi batean, eta bederatzi pertsona ere zauritu dituzte han.

Gauean zehar, Errusiak gutxienez mota ezberdinetako irismen luzeko 272 drone jaurti ditu Ukrainaren aurka, Aire Armadaren arabera. 

Misilekin, droneekin eta hegazkinek gidatutako bonbekin egindako erasoek lehen lerroko eskualdeak izan dituzte jomugan, bai eta Errusia eta Ukrainaren arteko mugan kokatutako hiriak ere.

Errusia-Ukraina gerra Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X