La NASA prepara a la tripulación para una posible evacuación ante una fuga de aire en la Estación Espacial Internacional
La NASA ha informado de que se ha ordenado a los astronautas de la Estación Espacial Internacional (EEI) refugiarse en sus respectivas naves y mantenerse preparados para una posible evacuación, mientras la tripulación rusa trabaja para contener una fuga de aire que se ha agravado en su segmento del laboratorio orbital.
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