CIENCIA Y TECNOLOGÍA
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La NASA prepara a la tripulación para una posible evacuación ante una fuga de aire en la Estación Espacial Internacional

La tripulación rusa intenta reparar esa fuga de aire mientras los astronautas estadounidenses se refugian en una nave, preparados ante una posible evacuación.
Euskaraz irakurri: Nazioarteko Espazio Geltokian izandako aire-ihes baten aurrean, NASA ebakuazio posible bat prestatzen ari da
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Agencias | EITB

Última actualización

La NASA ha informado de que se ha ordenado a los astronautas de la Estación Espacial Internacional (EEI) refugiarse en sus respectivas naves y mantenerse preparados para una posible evacuación, mientras la tripulación rusa trabaja para contener una fuga de aire que se ha agravado en su segmento del laboratorio orbital.

Nasa Estados Unidos Rusia Internacional

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