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NASAk bertan behera utzi du Nazioarteko Espazio Estazioa husteko alerta, astronautak bi orduz joateko prest egon ostean

Errusiako tripulazioa, beste behin ere, sei urte aktibo daramatzan aire-ihesa konpontzen saiatu da, astronauta estatubatuarrak ontzi batean babesten ari ziren bitartean, balizko ebakuazio baterako prest.

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Agentziak | EITB

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Nazioarteko Espazio Estazioko (NEE) astronauta estatubatuarrak bi orduz egon dira alertan, ebakuaziorako prest, aire-ihes baten ondorioz.

NASAk jakitera eman duenez, Nazioarteko Espazio Estazioan zegoen ontzi batean prebentzioz babestuta zeuden astronautak ohiko jardueretara itzuli dira. Bi ordu inguru egon dira ontzian sartuta, estazioko errusiarrak aire-ihesa aztertzen ari ziren bitartean.

Neurria ostiral honetan hartu dute, Errusiako espazio agentziak PrK izeneko transferentzia-tunelean konponketa operazio bat hasi ostean. Estazioko zati batek pitzadurak eta aire-ihes txikiak ditu, urtez-urte areagotzen doazenak, eta NASAk eta Errusiako adituek etengabe jarraitzen dute prozesua.

Bethany Stevensek X plataformaren argitalpen batean adierazi duenez, NASAk SpaceX Crew-12 misioko lau kideek eta Chris Williams astronauta estatubatuarrak ontzira joateko agindua zuten, eta egoerak okerrera eginez gero, ebakuazioa egiteko prest egoteko agindua zuten.

Hala ere, Errusiako espazio agentziak egitura konpontzeko lanak aldi baterako etetea erabaki du, neurketak xehetasun handiagoz aztertzeko beharra ikusi ondoren.

Horregatik, ontziaren barruan zeuden tripulazioko kideek babes-prozedurak amaitu dituzte, eta Nazioarteko Espazio Estazioan planifikatutako operazioetara itzuli dira .

 

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