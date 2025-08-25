Convocan acciones en Euskadi y Navarra para respaldar a la flotilla de apoyo a Palestina

Colectivos vascos de apoyo a Palestina han convocado en Euskadi y Navarra diversas acciones de apoyo a la 'Global Sumud Flotilla', una iniciativa internacional organizada por activistas de varios países que partirán hacia Gaza para intentar romper el bloqueo de Israel a la ayuda humanitaria.

Varias decenas de personas han presentado en Vitoria-Gasteiz las acciones que se van a llevar a cabo en apoyo a esta iniciativa internacional, como un ayuno, manifestaciones y marchas, una de ellas por la ría de Bilbao.

Este lunes nueve personas van a comenzar un encierro y ayuno en Vitoria-Gasteiz en solidaridad con el pueblo palestino hasta el próximo viernes. En la capital alavesa también se va a celebrar una concentración frente a un supermercado de una marca a la que acusan de apoyar a Israel, así como una manifestación el día 29.

También se ha convocado una concentración frente al Parlamento Vasco este martes para instar al Gobierno Vasco a que cese toda relación con Israel y "el sionismo criminal", han explicado.

Junto con estas iniciativas, el 6 de septiembre se celebrará una marcha marítimo-terrestre en la ría de Bilbao, desde Santurtzi hasta el Museo Marítimo, como muestra de solidaridad con Gaza desde el Cantábrico.

En Navarra, una de las portavoces de estos colectivos ha anunciado que se está organizando una "acción bonita" con motivo de la décima etapa de la Vuelta Ciclista que unirá Arguedas e Isaba el 2 de septiembre, una acción de boicot por la participación del equipo de Israel Premier Tech.

Estas acciones son algunas de las promovidas por más de medio centenar de movimientos sociales de Euskadi y Navarra a la 'Global Sumud Flotilla' que con personas de 44 países tratará de romper el bloqueo por vía marítima. Para ello, desde Barcelona partirán varios barcos el próximo 31 de agosto. En ellos embarcarán cuatro personas de estos colectivos vascos y para apoyarles saldrán la víspera dos autobuses, desde Bilbao y San Sebastián, que también pasarán por Vitoria y Pamplona.

El objetivo es intentar abrir un corredor marítimo para que pueda entrar toda la ayuda humanitaria posible y también para que puedan salir todas las personas que están en Gaza y tengan la necesidad de abandonar el país. "Lo importante es llegar a Gaza después de años de masacre y exterminio para que esto termine", han dicho los organizadores.