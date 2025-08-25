GERRA GAZAN
Palestinara laguntza helarazteko ontzidiari babesa emateko ekintzak antolatu dituzte Euskadin eta Nafarroan

Helburua itsas korridore bat irekitzen saiatzea da, ahal den laguntza humanitario guztia sartu ahal izateko eta Gazan dauden eta herrialdea uzteko beharra duten pertsona guztiak atera ahal izateko.
Global Sumud ontzidia babesteko hainbat ekintza antolatu dituzte Euskadin eta Nafarroan Palestinari laguntza adieraztea helburu duten euskal elkarteek. Ontzidiak Gazara joatea du helburu, laguntza humanitarioari Israelek jarritako blokeoa hausten saiatzeko asmoz. Nazioarteko ekimen bat da, eta hainbat herrialdetako ekintzaileek antolatu dute.

Testuinguru horretan, nazioarteko ekimen horrekin bat egiteko asmoz antolatutako ekintzak aurkeztu dituzte dozenaka pertsonak astelehen honetan Gasteizen, hala nola baraua, manifestazioak eta martxak. Bilbon eta Nafarroan ere hainbat ekintza egingo dituzte.

Astelehen honetan bertan, bederatzi pertsonak itxialdia eta baraualdia hasiko dute Gasteizen, ostiralera arte, Palestinako herriari elkartasuna adierazteko helburuarekin. Arabako hiriburuan ere elkarretaratze bat egingo dute, Israeli babesa ematea leporatzen dioten supermerkatu baten aurrean, eta manifestazio bat hilaren 29an.  

Eusko Legebiltzarraren aurrean ere elkarretaratzea deitu dute astearte honetarako, Eusko Jaurlaritzari eskatzeko Israelekin eta "sionismo kriminalarekin" duen harreman oro eten dezala.

Ekimen horiekin batera, irailaren 6an itsas-lehorreko martxa bat egingo da Bilboko itsasadarrean, Santurtzitik Itsas Museoraino, Gazarekiko elkartasuna adierazteko Kantauri itsasotik. 

Nafarroan, kolektibo horietako bozeramaileetako batek iragarri du "ekintza polit" bat antolatzen ari direla, irailaren 2an Arguedas eta Izaba lotuko dituen Txirrindulari Itzuliaren hamargarren etapa dela eta; ziurrenik, Israelgo Premier Tech taldearen parte-hartzea salatzeko boikot ekintza.

Euskadi eta Nafarroako 50 bat gizarte mugimenduk babesa helarazi diote dagoeneko Global Sumud ontzidiari. Zehazki, 44 herrialdetako pertsonek osatutako ekimenak Gazako Zerrendan ezarritako blokeoa hausten saiatuko da. Horretarako, Bartzelonatik hainbat itsasontzi abiatuko dira datorren abuztuaren 31n. Horietan euskal kolektibo horietako lau pertsona ontziratuko dira, eta laguntzeko bi autobus aterako dira bezperan, Bilbotik eta Donostiatik; Gasteiztik eta Iruñetik ere igaroko direnak.

Helburua itsas korridore humanitario bat irekitzen saiatzea da, ahalik eta laguntza humanitario gehien sar dadin eta Gazan dauden eta herrialdetik alde egiteko beharra duten pertsona guztiak atera daitezen. "Garrantzitsuena Gazara iristea da, sarraskia urteetan luzatu eta gero", esan dute antolatzaileek.

