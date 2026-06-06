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Raúl Castro reaparece en público por su cumpleaños tras la imputación de EEUU

18:00 - 20:00
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EITB

Última actualización

El expresidente de Cuba Raúl Castro ha asistido este sábado en un acto de homenaje por su 95 cumpleaños en lo que se trata de su primera aparición en público desde que EE. UU. anunciara el pasado 20 de mayo la imputación del líder cubano por por el derribo en 1996 de dos aviones civiles en aguas internacionales pertenecientes a la organización de exiliados cubanos Hermanos al Rescate.

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