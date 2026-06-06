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Raul Castro jendaurrean agertu da berriro

18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Raul Castro Kubako presidente ohia jendaurrean agertu da berriro, 95 urte bete dituela-eta egin dioten omenaldian. AEBk maiatzaren 20an inputatu zuenetik egin duen lehen agerraldia izan da. 1996an nazioarteko uretan bi hegazkin zibil eraisteagatik inputatu dute.

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