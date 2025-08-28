Global Sumud Flotilla, mundu osoan ontziak mugiaraziko dituen Palestinaren aldeko ekimena
Ekimenak dozenaka itsasontzi, 44 herrialde eta milaka boluntario biltzen ditu Israelek Gazan egiten ari den blokeoa salatzeko eta "giza eskubideak defendatzen dituzten" portuak aldarrikatzeko.
Global Sumud Flotilla nazioarteko itsas ekimen bat da, helburua da palestinar indarra ikusaraztea eta Gazako Zerrendaren blokeoa salatzea. Elkartasun globaleko ekintza gisa sortutako honek dozenaka ontzi biltzen ditu, 44 herrialderen parte 45 hartzearekin. Gainera, milaka boluntarioren babesa biltzen du ekimenak.
Bere bozeramaile Saif Abukeshek azaltzen duen bezala, aldarrikapen puntual bat baino askoz gehiago da: "Misioa bera iragartzeaz gain, herri zapaldu guztiekin lan egiten duen elkartasun mugimendu global baten eraikuntza iragartzen dugu".
Ildo horretan, bozeramaileak azpimarratu du ontziak ez duela keinu isolatua izan nahi, baizik eta antolakuntza prozesu iraunkorra, portuak, erakundeak eta herritarrak lotzen dituena giza eskubideen defentsan. "Dozenaka itsasontzi egongo dira", adierazi du Abukeshek.
Bartzelonan egindako agerraldi publikoak 800 bat lagun bildu ditu. Izan ere, antolatzaileek abuztuaren 31n, 14:00etan, abiatuko dira Kataluniako hiritik; alegia, Global Sumud Flotillaren zutabe nagusia.
Euskal mobilizazioak
Euskal Herrian hainbat mobilizazio antolatu dira Palestinari eta Global Sumud Flotillari laguntzeko; azkenetako bat, Gasteizen. Horretan, kontzentrazioak eta manifestazioak iragarri ziren, baita irailaren 6an Bilboko itsasadarrean martxa bat eta Nafarroako Txirrindularitza Itzulian boikot ekintza bat ere.
Ekimen guztiek, Euskadi eta Nafarroako kolektibok bultzatuak, abuztuaren 31ko nazioarteko ontziaren irteera babestea bilatu dute; izan ere, horretan lau euskal herritarrek parte hartuko dute.
