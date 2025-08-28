Palestina
Global Sumud Flotilla, mundu osoan ontziak mugiaraziko dituen Palestinaren aldeko ekimena

Ekimenak dozenaka itsasontzi, 44 herrialde eta milaka boluntario biltzen ditu Israelek Gazan egiten ari den blokeoa salatzeko eta "giza eskubideak defendatzen dituzten" portuak aldarrikatzeko.

(Foto de ARCHIVO) Gallipoli, Gallipoli, Italy: Gallipoli: Freedom Flotilla Coalition ship Handala departs for Gaza Europa Press/Contacto/Fabio serino 20/7/2025
Handala flotillaren irteera. Argazkia: Europa Press.
Agentziak | EITB

Global Sumud Flotilla nazioarteko itsas ekimen bat da, helburua da palestinar indarra ikusaraztea eta Gazako Zerrendaren blokeoa salatzea. Elkartasun globaleko ekintza gisa sortutako honek dozenaka ontzi biltzen ditu, 44 herrialderen parte 45 hartzearekin. Gainera, milaka boluntarioren babesa biltzen du ekimenak.

Bere bozeramaile Saif Abukeshek azaltzen duen bezala, aldarrikapen puntual bat baino askoz gehiago da: "Misioa bera iragartzeaz gain, herri zapaldu guztiekin lan egiten duen elkartasun mugimendu global baten eraikuntza iragartzen dugu".

Ildo horretan, bozeramaileak azpimarratu du ontziak ez duela keinu isolatua izan nahi, baizik eta antolakuntza prozesu iraunkorra, portuak, erakundeak eta herritarrak lotzen dituena giza eskubideen defentsan. "Dozenaka itsasontzi egongo dira", adierazi du Abukeshek.

Bartzelonan egindako agerraldi publikoak 800 bat lagun bildu ditu. Izan ere, antolatzaileek abuztuaren 31n, 14:00etan, abiatuko dira Kataluniako hiritik; alegia, Global Sumud Flotillaren zutabe nagusia.

Euskal mobilizazioak

Euskal Herrian hainbat mobilizazio antolatu dira Palestinari eta Global Sumud Flotillari laguntzeko; azkenetako bat, Gasteizen. Horretan, kontzentrazioak eta manifestazioak iragarri ziren, baita irailaren 6an Bilboko itsasadarrean martxa bat eta Nafarroako Txirrindularitza Itzulian boikot ekintza bat ere.

Ekimen guztiek, Euskadi eta Nafarroako kolektibok bultzatuak, abuztuaren 31ko nazioarteko ontziaren irteera babestea bilatu dute; izan ere, horretan lau euskal herritarrek parte hartuko dute.

Gutxienez bi haur hil dira Minneapolisen, eskola katoliko batean izandako tiroketan

Minneapolisko poliziaburuak emandako datuen arabera, armatutako gizon bat eraikinaren kanpoaldetik tiroka hasi da leihotik, elizako bankuetan eserita zeuden haurren aurka. Zortzi eta hamar urteko bi haur hil dira, eta beste 17 pertsona zauritu dira, horietatik 14 umeak; horietako bi egoera oso larrian daude. Erasotzaileak bere buruaz beste egin du eta Robin Westman izenarekin identifikatu dute.

Kayed Hammad, kazetari gazatarra: "Kazetariak Israelgo Armadaren jomuga nagusietakoak dira, milizianoak baino gehiago"

Kayed Hammadek, orain ia 2 hilabete Gazako infernutik Espainiara heltzea lortu zuen kazetariak, hitz egin digu, etsipenak jota. Haren ustez, nabarmen argia da Gazako kazetariak Israelgo armadaren jomuga direla, eta Nasser Ospitalearen aurkako eraso bikoitza ez zela akatsa izan. Berak ez omen zuen kazetari txalekorik erabiltzen, seguruago sentitzen zelako jantzi gabe ibiltzen.  

