Putin no le ve sentido a reunirse con Zelenski y ordena al ejército ruso seguir avanzando

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha rechazado la propuesta del líder ucraniano, Volodímir Zelenski, que le planteó anoche en una carta abierta celebrar negociaciones directas en un tercer país para poner fin a la Guerra en Ucrania.

"Por ahora, no le veo sentido", ha dicho Putin de manera tajante durante el plenario del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, al tiempo que ha tachado de "grosero" el estilo epistolar elegido por Zelenski.

Putin ha subrayado que ese tipo de reuniones para negociar carecen de sentido, ya que lo importante, en su opinión, es lograr un acuerdo definitivo que perdure en el tiempo.

"Solo tiene sentido para la parte ucraniana, para frenar la ofensiva de nuestras Fuerzas Armadas. Eso es todo. Y nosotros no necesitamos un acuerdo de medio año o de tres meses, sino a largo plazo. Que los especialistas preparen alguna clase de decisión y después podremos reunirnos", ha afirmado el mandatario ruso.

Putin solo se reunirá con el líder ucraniano para poner punto y final a la contienda. "¡En Kiev no saben que desde el pasado 1 de abril Rusia controla completamente Lugansk! Y que las autoridades de Kiev controlan menos del 15 % de Donetsk", ha replicado.

"Nosotros avanzamos tranquilamente, pero con seguridad hacia el cumplimiento de estos objetivos. No hay duda de que lo lograremos", ha señalado el presidente ruso. "No hay que dirigirse al autor de esa carta, al aficionado al género epistolar, sino a nuestros soldados en el frente (...) todo el país os está mirando, está orgulloso de vosotros, confía en vosotros. Seguid trabajando, hermanos", ha añadido.

En cuanto a las alusiones del líder ucraniano a la edad de Putin (73 años), éste ha respondido que lo importante no son los años, sino la "capacidad de trabajo", y le ha recomendado que se presente a la reelección, como exige la Constitución ucraniana, algo que no hizo en 2024 debido al estado de guerra, motivo por el que el jefe del Kremlin considera a Zelenski un mandatario ilegítimo.

En su carta, Zelenski propone a su homólogo ruso reunirse en un tercer país, como Suiza, Turquía o un país árabe, algo a lo que siempre se ha opuesto Moscú.

Al respecto, Putin ha criticado que Kiev proponga como garante solo a los países europeos y no a la Casa Blanca, aunque en el texto Zelenski alude claramente a que tanto EE. UU. como Europa deben participar en ese proceso.

De acuerdo al documento, el primer paso debe ser un cese el fuego y un intercambio de prisioneros empezando por los civiles y los niños secuestrados por Rusia

Al final de la carta Zelenski dice a Putin que si no pone fin pronto a la guerra, la historia de Rusia dicta que será el pueblo el que fuerce un cambio en el país.