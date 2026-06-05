GERRA UKRAINAN
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Putinek ez du Zelenskirekin biltzeko proposamena onartu, eta aurrera egiteko agindu dio armadari

Gutun batean, Zelenskik beste herrialde batean biltzeko proposatu dio Errusiako presidenteari, hala nola Suitzan, Turkian edo herrialde arabiar batean. Gainera, gerra amaitzen ez bada, errusiarrek botere-aldaketa behartu dezaketela ohartarazi du.

ST. PETERSBURG (Russian Federation), 05/06/2026.- Russian President Vladimir Putin delivers a speech during the main session of the St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) in St. Petersburg, Russia, 05 June 2026. The 29th St. Petersburg International Economic Forum is held from 03 to 06 June 2026. (Rusia, San Petersburgo) EFE/EPA/ANATOLY MALTSEV

Vladimir Putin, Errusiako presidentea. Argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Vladimir Putin Errusiako buruzagiak baztertu egin du Ukrainiako gerrari amaiera emateko aldebiko negoziazioak egitea hirugarren herrialde batean, Volodimir Zelenski Ukrainiako presidenteak gutun baten bidez proposatu dionaren arabera.

"Oraingoz, ez diot zentzurik ikusten", esan du Putinek, San Petersburgoko Nazioarteko Ekonomia Foroaren osoko bilkuran, eta "zakartzat" jo du Zelenskik aukeratutako "epistola estiloa".

Putinek azpimarratu du horrelako bilerek ez dutela zentzurik, garrantzitsuena, bere ustez, denboran iraungo duen behin betiko akordio bat lortzea baita.

"Ukrainarentzat bakarrik du zentzua gure indar armatuen erasoaldia geldiarazteko. Horixe da guztia. Eta guk ez dugu urte erdiko edo 3 hilabeteko akordio bat behar, epe luzerako baizik. Adituek erabakiren bat presta dezatela, eta ondoren bilduko gara", adierazi du agintari errusiarrak.

"Kieven ez dakite apirilaren 1etik Errusiak erabat kontrolatzen duela Luhansk! Eta Kieveko agintariek Donetsken % 15 baino gutxiago kontrolatzen dute", esan du Errusiako buruak.

"Guk lasai egiten dugu aurrera, baina ziurtasunez, helburu horiek lortzeko bidean. Lortu egingo dugu, zalantza barik", adierazi du Errusiako presidenteak. "Gutun horren egileari, genero epistolarraren zaleari, ez zaio zuzendu behar, frontean ditugun soldaduei baizik (...) Herrialde osoa zuetaz harro dago, zuetaz fidatzen da. Segi lanean, anaiak", gaineratu du Putinek.

Ukrainako buruzagiak Putinen adinari (73 urte) buruz egindako aipamenen harira, Putinek erantzun du garrantzitsuena ez direla urteak, "lanerako gaitasuna" baizik, eta Ukrainako Konstituzioak eskatzen duen bezala, hauteskundeak deitzeko eskatu dio; izan ere, gerra zela eta, 2024an ez zituzten deitu. Hala, Zelenski legez kanpoko agintaritzat jo du Kremlineko buruak.

Gutun batean, Zelenskik hirugarren herrialde batean biltzeko proposatu dio Errusiako presidenteari, hala nola Suitzan, Turkian edo herrialde arabiar batean. Gainera, gerra amaitzen ez bada, errusiarrek botere-aldaketa behartu dezaketela ohartarazi du.

Horren harira, Putinek kritikatu egin du Kievek Europako herrialdeak soilik proposatzea bermatzaile gisa, eta ez Etxe Zuria, nahiz eta Zelenskik argi eta garbi aipatu AEBk eta Europak prozesu horretan parte hartu behar dutela.

Dokumentuaren arabera, lehen urratsa su-etena eta presoen trukea izan behar da, "Errusiak bahitutako zibiletatik eta umeetatik hasita".

Gerra amaitzen ez bada, errusiarrek botere-aldaketa behartu dezaketela ohartarazi du Zelenskik gutunaren amaieran.

Errusia Errusia-Ukraina gerra Vladimir Putin Ukrainako gerra Volodimir Zelenski Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X