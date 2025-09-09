Albiste izango da: Sumud flotillaren aurkako erasoa, Pradales-EH Bildu bilera eta Frantziako Gobernua
Hauek dira astearte honetako albiste nagusietako batzuk:
- Sumud flotillaren aurkako erasoa: Tunisiako Sidi Bou Said portuan atrakatuta dagoen Sumud flotillaren ontzi nagusietako batek salatu du drone batek eraso egin diola goizaldean.
- Pradales-EH Bildu bilera: Eneko Andueza PSE-EEko buruarekin izandako bileraren ondoren, gaur EH Bilduren (16:00) eta EAJren (18:00) txanda izango da, Imanol Pradalesek hasitako bilera-sortaren baitan.
- Frantziako Gobernua: Frantziako Asanblea Nazionalak François Bayrou lehen ministroaren aurkako konfiantza mozioaren aurka bozkatu zuen atzo. Ondorioz, politikari zentristak dimisioa aurkeztu behar du, eta Emmanuel Macron presidentea bere bosgarren lehen ministroa izendatzeko erronkaren aurrean utzi du.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Sumud flotillako ontzi batek Tunisiako portuan dron bidezko erasoa izan duela salatu du
"Flotilla Global Sumudek (GSF) baieztatu du bere ontzi nagusietako bat, 'Familiaren Itsasontzia' izenekoa, GSFko Zuzendaritza Batzordeko kideak zeramatzana, erasotu dutela, eta, susmoa da drone bat izan dela", adierazi dute X. kontuan.
Bayrou Frantziako lehen ministroak konfiantza mozioa galdu eta dimisioa eman beharko du
Guztira, 364 diputatuk egin dute konfiantzaren aurka, eta 194k babesa eman diote. Ondorioz, Bayrouk dimisioa aurkeztu behar dio Emmanuel Macron presidenteari.
Europa, Israelen aurkako kritikoen eta Gazako politikarekin permisibo direnen artean banatuta
Hainbat herrialdek argi eta garbi kritikatu dute Gazako genozidioa, eta estatu palestinarra sortzearen alde agertu dira. Beste batzuek Israelgo Gobernuaren politika defendatzen dute eta aliantzen alde egiten dute.
Israelek beste etxebizitza dorre bat bonbardatu du Gaza Hirian
Israelgo Armadak beste bonbardaketa bat egin du Gaza Hiriko etxebizitza dorre baten aurka, ostiralean eraikin mota horien aurkako eraso kanpaina hasi ostean, Hamas Erresistentzia Islamikoaren Mugimenduak "helburu terroristekin" erabiltzen dituela argudiatuta.
Mileik kolpe gogorra jaso du hauteskundeetan, eta Axel Kicillofek gidatutako peronismoa suspertu egin da
"Honek agerian uzten du Argentinan badagoela beste bide bat, eta gaur hasiko gara bidea egiten", azpimarratu du hautagai peronistak.
Sei pertsona hil dituzte autobus baten aurkako erasoan, Jerusalemen
Israelgo Poliziak adierazi duenez, "neutralizatu" egin dituzte inplikatutako bi "terroristak", erasoaren ostean. Hamasek eta Jihad Islamikoak txalotu egin dute "erresistentziako bi borrokalarik" egindako erasoa.
Carlo Acutis mende honetako lehenengo santu izendatu du aita santuak
Leuzemiak jota hil zen 2006an, 15 urterekin. Acutis apirilaren 27an kanonizatu behar zuten, baina zeremonia bertan behera geratu zen Frantzisko aita santua hil zelako.
83 pertsona hil ditu Israelek Gazan erasoetan, eta beste bost, gosez
Israelgo Atzerri ministro Gideon Saarrek esan du gerra amaituko litzatekeela Hamasek bahituak entregatu eta armak utziko balitu. Hamasek esan du bahituak askatzeko prest dagoela, Israelek bere indar guztiak Zerrendatik erretiratzen baditu.
40. Open Sestao Basque Country xake txapelketan ez da parte-hartzaileen banderarik ikusiko, jokalari israeldarrak daudelako
Antolatzaileek "Israelek Gazan egindako genozidioa" gaitzetsi dute, eta Palestinako bandera jarriko dute Las Llanasen.