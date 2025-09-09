Titular nagusiak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Albiste izango da: Sumud flotillaren aurkako erasoa, Pradales-EH Bildu bilera eta Frantziako Gobernua

Orain-ek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.
Momento en el que un dron impacta en un barco de la flotilla sumud
Argazkia: Orain.eus

Azken eguneratzea

Hauek dira astearte honetako albiste nagusietako batzuk:

Sumud flotillaren aurkako erasoa: Tunisiako Sidi Bou Said portuan atrakatuta dagoen Sumud flotillaren ontzi nagusietako batek salatu du drone batek eraso egin diola goizaldean.

Pradales-EH Bildu bilera: Eneko Andueza PSE-EEko buruarekin izandako bileraren ondoren, gaur EH Bilduren (16:00) eta EAJren (18:00) txanda izango da, Imanol Pradalesek hasitako bilera-sortaren baitan.  

Frantziako Gobernua: Frantziako Asanblea Nazionalak François Bayrou lehen ministroaren aurkako konfiantza mozioaren aurka bozkatu zuen atzo. Ondorioz, politikari zentristak dimisioa aurkeztu behar du, eta Emmanuel Macron presidentea bere bosgarren lehen ministroa izendatzeko erronkaren aurrean utzi du.

Gazako Zerrenda Israel Imanol Pradales EH Bildu Frantzia Emmanuel Macron Munduko albisteak

Nazioarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu