Jornada de protestas en toda Francia contra los ajustes presupuestarios

18:00 - 20:00
Toulouse, esta mañana. Foto: AFP.
Euskaraz irakurri: Doikuntzen aurkako protesta eguna Frantzia osoan

La protesta, que tiene como lema "Bloqueemos todo", surgió inicialmente en las redes sociales pero luego ha sido copada por organizaciones y personas de la izquierda con el apoyo notorio de LFI y de algunos sindicatos para denunciar sobre todo los planes del Gobierno saliente para proceder a un ajuste de casi 44 000 millones de euros en los presupuestos de 2026.

Francia Gobierno de Francia Internacional

