Doikuntzen aurkako protesta eguna Frantzia osoan

Protestak Frantzian
18:00 - 20:00

Tolosa, gaur goizean. Argazkia: AFP.

"Dena blokeatu dezagun" leloa duen protesta sare sozialetan sortu zen hasiera batean, baina gero ezkerreko erakunde eta pertsonek bat egin dute, LFIren eta sindikatu batzuen babes nabarmenarekin. 2026ko aurrekontuetan ia 44.000 milioi euroko doikuntza egiteko Gobernuaren planak salatzeko deitu dituzte protestak.

