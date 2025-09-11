Explosión
Al menos tres fallecidos y 70 heridos en Ciudad de México por la explosión de camión de gas

Explosión en México
18:00 - 20:00
Víctima de la explosión. Foto: Agencias.
Euskaraz irakurri: Gutxienez hiru hildako eta 70 zauritu Mexiko Hirian, gasa zeraman kamioi baten leherketaren ondorioz

Última actualización

Las autoridades de la ciudad han explicado que la explosión se produjo en una pipa con capacidad para 49 500 litros de gas. El vuelco del camión provocó una gran deflagración en una zona de gran afluencia de vehículos.

