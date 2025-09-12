Este jueves por la noche ha sido detenido el supuesto asesino del comentarista conservador Charlie Kirk, muerto tras recibir un disparo en un campus universitario de Utah el miércoles.

El arrestado ha sido identificado como Tyler Robinson, un residente de Utah de 22 años, y ha sido puesto en custodia de la Policía, tras ser detenido cerca del Parque Nacional de Zion, a unos 400 kilómetros al sur del lugar del atentado. Al parecer, han sido su propio padre y su entorno quienes le han pedido que se entregara a las autoridades.

"Creo, con un alto grado de certeza, que lo tenemos bajo custodia", ha declarado Donald Trump, en una entrevista a Fox News en la que ha aplaudido el "gran trabajo" de todas las administraciones y fuerzas implicadas.



El mandatario ha señalado que, en caso de que sea declarado culpable, "espera" que sea condenado a muerte, ya que Kirk "era una buena persona y no se merecía esto". Trump ya anunció el jueves que le concederá a título póstumo la Medalla Presidencial de la Libertad.

La Policía había difundido la imagen de la persona que buscaban, un hombre vestido de negro, y ofreció una recompensa de 100 000 dólares por información veraz que condujera a su captura.