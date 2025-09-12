AEB

22 urteko gizon bat atxilotu dute Charlie Kirken ustezko hiltzaile gisa

Atxilotua Tyler Robinson 22 urteko Utahko bizilaguna da. Antza denez, haren aitak eta ingurukoek eskatu zioten entregatzeko. Errudun joz gero, heriotza zigorra jasotzea espero du Trumpek.

Charlie Kirk ekintzaile estatubatuarraren ustezko hiltzailea. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Donald Trumpek ostiral honetan zuzenean eskainitako elkarrizketa batean jakitera eman duenez, atxilotu dute asteazkenean Utahko campus batean tiro bat jasota hil zen Charlie Kirk influencer kontserbadorearen ustezko hiltzailea.

Atxilotua Tyler Robinson 22 urteko Utahko bizilaguna da, eta Poliziaren zaintzapean dago, Zion Parke Nazionaletik gertu atxilotu ostean, atentatua gertatu zen lekutik 400 kilometro hegoaldera. Antza denez, aitak eta ingurukoek bere burua entregatzeko eskatu zioten.

"Uste dut atxilotu dugula", esan du Trumpek Fox Newsi zuzenean eskainitako elkarrizketan, eta txalotu egin du inplikatutako administrazio eta indar guztien "lan handia".

Horren hitzetan, errudun joz gero, heriotza zigorra jasotzea espero du, Kirk "pertsona ona zelako eta ez zuelako hori merezi". Trumpek ostegunean iragarri zuen hilondoko askatasunaren domina emango diola.

Poliziak bilatzen ari ziren gizonaren irudia zabaldu zuen, eta 100.000 dolarreko saria eskaini zuen hura atxilotzeko informazioaren truke.

