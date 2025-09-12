22 urteko gizon bat atxilotu dute Charlie Kirken ustezko hiltzaile gisa
Atxilotua Tyler Robinson 22 urteko Utahko bizilaguna da. Antza denez, haren aitak eta ingurukoek eskatu zioten entregatzeko. Errudun joz gero, heriotza zigorra jasotzea espero du Trumpek.
Donald Trumpek ostiral honetan zuzenean eskainitako elkarrizketa batean jakitera eman duenez, atxilotu dute asteazkenean Utahko campus batean tiro bat jasota hil zen Charlie Kirk influencer kontserbadorearen ustezko hiltzailea.
Atxilotua Tyler Robinson 22 urteko Utahko bizilaguna da, eta Poliziaren zaintzapean dago, Zion Parke Nazionaletik gertu atxilotu ostean, atentatua gertatu zen lekutik 400 kilometro hegoaldera. Antza denez, aitak eta ingurukoek bere burua entregatzeko eskatu zioten.
"Uste dut atxilotu dugula", esan du Trumpek Fox Newsi zuzenean eskainitako elkarrizketan, eta txalotu egin du inplikatutako administrazio eta indar guztien "lan handia".
Horren hitzetan, errudun joz gero, heriotza zigorra jasotzea espero du, Kirk "pertsona ona zelako eta ez zuelako hori merezi". Trumpek ostegunean iragarri zuen hilondoko askatasunaren domina emango diola.
Poliziak bilatzen ari ziren gizonaren irudia zabaldu zuen, eta 100.000 dolarreko saria eskaini zuen hura atxilotzeko informazioaren truke.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Errusiak eta Bielorrusiak ariketa militarrak hasi dituzte, Poloniarekin eta NATOrekin tentsioak gora egin ostean
Kremlinak ukatu egin du Zapad-2025 maniobra militarrak hirugarren herrialdeei zuzenduta egotea. Dena dela, Ukrainako gerra hasi zenetik lehen aldiz egin dituzte horrelako ariketa militarrak.
FBIk Charlie Kirki tiro egin zion susmagarriaren irudiak erakutsi ditu, eta haren bila jarraitzen du
Herritarren lankidetzaren garrantzia nabarmentzeaz gain, 100.000 dolarreko saria eskaini dute susmagarria harrapatzeko balio duen informazioaren truke.
Bolsonaro zigortu dute Lularen aurkako estatu-kolpe saiakeragatik
Erakunde kriminal armatu bateko kide izateagatik eta Lula da Silvaren aurka hauteskundeak galdu ostean estatu-kolpe bat bideratzeagatik zigortu dute Brasilgo presidente ohia.
Israelen aurkako "mehatxu genozida" egitea leporatu dio Netanyahuk Sanchezi
"Antza, Espainiako Inkisizioa, juduak Espainiatik kanporatzea eta Holokaustoan juduak sistematikoki hiltzea ez dira nahikoa Sanchezentzat", esan du lehen ministro israeldarrak.
Charlie Kirk aktibista hiltzeko erabili duten arma aurkitu dute
Kirk AEBko presidente Donald Trumpen kolaboratzaile estua zen. Utaheko unibertsitate batean, jendez beteta zegoen ekitaldi batean, hil dute tiroz. Poliziak hiltzailearen irudiak eta beste hainbat arrasto aurkitu ditu.
Europako Parlamentuak Israelekin akordioak moztea onartu du, baina ez du Gazako egoera genozidiotzat hartu
Estrasburgoko egoitzan bildutako osoko bilkurak Gazako “hondamendi humanitarioa” eta Hamas taldearen “krimen basatiak” gaitzetsi ditu. Horrez gainera, indarkeria erabiltzen duten kolonoei eta Hamasi zigorrak jartzearen alde egin du eta “berehalako su-etena” eskatu du.
Gutxienez hiru hildako eta 70 zauritu Mexiko Hirian, gasa zeraman kamioi batek eztanda egin ostean
Hiriko agintariek azaldu dutenez, leherketa 49.500 litro gas eramateko edukiera zuen pipa batean gertatu da. Trafiko handia jasaten duen gune batean irauli da kamioia eta ondoren izan da leherketa.
Albiste izango da: NATO-Errusia harremana, lehendakariaren bidaia ofiziala Kanarietara eta Diada Katalunian
Hauek dira Orainek gaur landuko dituen gai nagusietako batzuk.
Gatazka "hedatzeko benetako arriskuaz" ohartarazi dute, drone errusiarrak Polonian sartu ostean
Antonio Guterres NBEko idazkari nagusiak adierazi duenez, "Gertakariak Ukrainaren aurka droneekin eta misil errusiarrekin egindako eskala handiko eraso batean jazo omen ziren, baina eskualdean duen eragina eta gatazka hau hedatzeko benetako arriskua azpimarratzen ditu".