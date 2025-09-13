Dos cazas rumanos interceptan un dron ruso en el espacio aéreo de Rumanía

Dos cazas F-16 de la Fuerza Aérea Rumana han desplegado este sábado "de forma urgente" tras detectar la entrada de un dron ruso en el espacio aéreo nacional. Según el Gobierno rumano, este dron representa una nueva escalada en la agresión rusa en la zona.

"La Fuerza Aérea Rumana interceptó hoy, 13 de septiembre, un dron ruso que invadió el espacio aéreo nacional", ha anunciado el ministro de Defensa, Ionut Mosteanu.

Mosteanu ha subrayado que en ningún momento la población civil ha estado en peligro, pero advierte que "Rumanía defiende su espacio aéreo y se mantiene vigilante ante la agresión rusa".