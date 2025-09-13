Guerra Ucrania-Rusia
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Dos cazas rumanos interceptan un dron ruso en el espacio aéreo de Rumanía

El incidente se ha producido durante un nuevo ataque de Moscú a infraestructuras ucranianas cercanas a la frontera. Bucarest ha denunciado una “agresión” y reitera su compromiso con la defensa del territorio nacional.
Ejército de Rumanía, Europa Press.
Ejército de Rumanía. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Errumaniako ehiza-hegazkinek Errusiako drone bat atzeman dute herrialdeko aire-eremuan
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Dos cazas F-16 de la Fuerza Aérea Rumana han desplegado este sábado "de forma urgente" tras detectar la entrada de un dron ruso en el espacio aéreo nacional. Según el Gobierno rumano, este dron representa una nueva escalada en la agresión rusa en la zona.

"La Fuerza Aérea Rumana interceptó hoy, 13 de septiembre, un dron ruso que invadió el espacio aéreo nacional", ha anunciado el ministro de Defensa, Ionut Mosteanu.

Mosteanu ha subrayado que en ningún momento la población civil ha estado en peligro, pero advierte que "Rumanía defiende su espacio aéreo y se mantiene vigilante ante la agresión rusa".

Ionut Mosteanu, ministro de Defensa de Rumanía

Rumanía defiende su espacio aéreo y se mantiene vigilante ante la agresión rusa"

El incidente ha tenido lugar mientras Rusia lanzaba nuevos ataques aéreos contra infraestructuras ucranianas en la zona del Danubio, muy próxima a la frontera con Rumanía. Este hecho ha generado preocupación entre los países vecinos.

Mientras tanto, la Fuerza Aérea polaca y sus aliados de la OTAN también han sido activados este sábado ante reportes de posibles incursiones de drones rusos en regiones fronterizas.

Guerra en Ucrania Guerra Rusia - Ucrania Drones Internacional Rusia Europa OTAN Polonia

Más noticias sobre internacional

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Más de 110 000 personas secundan una marcha de extrema derecha en Londres contra la inmigración

Más de 110.000 personas han participado este sábado en Londres en una manifestación bajo el lema  "Unamos al Reino", convocada por el activista de extrema derecha Tomy Robinson, para protestar contra el aumento de la inmigración ilegal, que ha sido contestada por otra protesta contra el racismo y a favor de los solicitantes de asilo en el Reino Unido, que ha congregado a unos mil manifestantes. Al final de la marcha, desde un escenario con televisiones gigantes, Tommy Robinson ha proclamado que "Reino Unido finalmente ha despertado", para quien "el patriotismo es el futuro, las fronteras son el futuro".  Al menos nueve personas han sido detenidas. 

Cargar más