Errumaniako ehiza-hegazkinek Errusiako drone bat atzeman dute herrialdeko aire-eremuan
Moskuk Errumaniako mugatik gertu dauden Ukrainako azpiegiturei egindako beste eraso batean gertatu da. Bukarestek "eraso" bezala salatu du dronaren hegaldia eta berretsi du lurralde nazionalaren defentsareiko konpromisoa.
Errumaniako Aire Armadak "premiaz" zabaldu ditu bi F-16 ehiza-hegazkin larunbat honetan, Errusiako drone bat aire-eremu nazionalean atzemateko.
"Aireko Indar Errumaniarrak drone errusiar bat atzeman du herrialdeko aireko espazio nazionala inbaditzen, gaur, irailak 13", iragarri du Ionut Mosteanu Defentsa ministroak.
Mosteanuk azpimarratu duenez, "inbasioak" ez du biztanleria zibila arriskuan jarri. Hala ere, herrialdeak argi utzi du ez duela erasorik onartuko: "Errumaniak bere aire-espazioa defendatuko du eta erne jarraitzen du Errusiaren erasoaren aurrean".
Ionut Mosteanu, Errumaniako Defentsa ministroa
Errumaniak bere aire-espazioa defendatuko du eta erne jarraitzen du Errusiaren erasoaren aurrean"
Errusiak areagotu ditu Ukrainaren aurkako aire-erasoak azkenaldian Danubio inguruan, Errumaniako mugatik oso gertu. Horrek kezka sortu du inguruko herrialdeen artean, eta baita Europa osoan.
Era berean, Poloniako Aire Armadak eta NATOko aliatuak ere alarmak piztu dituzte gertakari honen aurrean; alegia, Errusiako droneek mugako eskualdeetan egin ditzaketen erasoaldien aurrean.
