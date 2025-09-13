GUERRA EN UCRANIA
Trump condiciona sancionar a Rusia a que la OTAN deje de comprar petróleo ruso

El presidente de Estados Unidos insiste en su exigencia para que los aliados impongan aranceles del 100 % a China con el objetivo de presionarla para que utilice su influencia sobre Rusia y se ponga fin a la guerra.
(Foto de ARCHIVO) WASHINGTON, June 22, 2025 -- This file photo taken on June 20, 2025 shows U.S. President Donald Trump at the White House in Washington, D.C., the United States. Trump said Saturday that the United States has completed attacks on three nuclear sites in Iran, including "Fordow, Natanz and Esfahan." "All planes are now outside of Iran airspace. A full payload of BOMBS was dropped on the primary site, Fordow," he said on the social platform Truth Social. Europa Press/Contacto/Hu Yousong 21/6/2025
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Europa Press
Agencias | EITB

Última actualización

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha exigido este sábado a todos los países de la OTAN que dejen de comprar petróleo ruso o no impondrá nuevas sanciones a Moscú mientras haya aliados que siguen adquiriéndole crudo.

En una carta enviada a sus miembros, Trump destaca que está "dispuesto a imponer importantes sanciones a Rusia cuando todas las naciones de la OTAN hayan acordado y comenzado a hacer lo mismo, y cuando todas las naciones de la OTAN dejen de comprar petróleo a Rusia".

Turquía, Hungría y Eslovaquia siguen importando petróleo ruso, aunque la mayoría de países europeos dejaron de hacerlo tras estallar la guerra de Ucrania.

Trump sostiene en su misiva que la compra de crudo ruso por parte de miembros de la OTAN "debilita enormemente su posición negociadora y su poder de negociación sobre Rusia".

Asimismo, insiste en su exigencia para que los aliados impongan aranceles del 100 % a China con el objetivo de presionarla para que utilice su influencia sobre Rusia y se ponga fin a la guerra.

"Si la OTAN hace lo que digo, la guerra terminará rápidamente y todas esas vidas se salvarán. Si no, solo están desperdiciando mi tiempo, y el tiempo, la energía y el dinero de Estados Unidos", ha concluido.

La carta de Trump llega en un momento de alta tensión después de que esta semana 19 drones rusos violaran el espacio aéreo de Polonia y fueran derribados por los sistemas defensivos polacos con apoyo de otros países de la OTAN.

