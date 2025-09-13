GERRA UKRAINAN
NATOk Errusiako petrolioa erosteari uzteko eskatu du Trumpek Moskuri zigor berriak jartzeko

Halaber, Txinari % 100eko muga-zergak jartzeko eskatu die AEBko presidenteak aliatuei, Asiako herrialdeak Errusian duen eragina baliatu dezan eta gerrari amaiera eman diezaion.

(Foto de ARCHIVO) WASHINGTON, June 22, 2025 -- This file photo taken on June 20, 2025 shows U.S. President Donald Trump at the White House in Washington, D.C., the United States. Trump said Saturday that the United States has completed attacks on three nuclear sites in Iran, including "Fordow, Natanz and Esfahan." "All planes are now outside of Iran airspace. A full payload of BOMBS was dropped on the primary site, Fordow," he said on the social platform Truth Social. Europa Press/Contacto/Hu Yousong 21/6/2025

Donald Trump, AEBko presidentea. Argazkia: Europa Press

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Errusiako petrolioa erosteari uzteko eskaria egin die Donald Trump AEBko presidenteak NATOko herrialdeei larunbat honetan, eta bestela Moskuri ez diola zigor berririk jarriko iragarri du.

NATOko kideei bidalitako gutun batean, "Errusiari zigor handiak jartzeko prest" dagoela azpimarratu du Trumpek, "NATOko nazio guztiek gauza bera egiten hasten direnean eta Errusiari petrolioa erosteari uzten diotenean".

Turkiak, Hungariak eta Eslovakiak Errusiako petrolioa inportatzen jarraitzen dute, baina Europako herrialde gehienek hori egiteari utzi zioten Ukrainako gerra abiatu ostean.

Trumpek bere gutunean adierazi duenez, NATOko kideek Errusiari petrolioa erosteak "izugarri ahultzen du Errusiaren aurrean negoziatzeko duten jarrera eta ahalmena".

Halaber, aliatuek Txinari % 100eko muga-zergak jartzeko eskatu du Trumpek, Asiako herrialdeak Errusian duen eragina baliatu dezan gerra amaitzeko.

"NATOk esaten dudana egiten badu, gerra azkar amaituko da eta bizitza horiek guztiak salbatuko dira. Bestela, nire denbora, eta AEBren energia eta dirua alferrik galtzen ari dira", gaineratu du Trumpek.

AEBko presidentearen gutuna tentsio handiko une batean iritsi da, aste honetan 19 drone errusiarrek Poloniako aire-eremua urratu ondoren. Nolanahi ere, Poloniako defentsa-sistemek drone horiek eraitsi zituzten, NATOko herrialde batzuen laguntzarekin.

Ukrainako gerra Errusia-Ukraina gerra Europar Batasuna Donald Trump Nato Ipar Atlantikoko Iitunaren Erakundea Ameriketako Estatu Batuak Munduko albisteak Europa

