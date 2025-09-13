La guerra de Ucrania
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Vivir bajo amenaza, la realidad cotidiana de los ucranianos

Ukrainar biztanleak Errusiaren aurkako gerran
18:00 - 20:00
Imagen tomada del vídeo.
Euskaraz irakurri: Erasopean bizitzea, ukrainarren eguneroko errealitatea
author image

EITB

Última actualización

Paolo Malpetti y su familia se refugiaron en Hernani cuando la guerra estalló en Ucrania. Este verano la familia ha decidido volver a Kiev, por lo que vivir bajo la agresión se ha convertido en su realidad.

Guerra en Ucrania Moscú Guerra Rusia - Ucrania Sociedad Hernani Internacional Rusia Europa

Más noticias ELMUNDO

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Más de 110 000 personas secundan una marcha de extrema derecha en Londres contra la inmigración

Más de 110.000 personas han participado este sábado en Londres en una manifestación bajo el lema  "Unamos al Reino", convocada por el activista de extrema derecha Tomy Robinson, para protestar contra el aumento de la inmigración ilegal, que ha sido contestada por otra protesta contra el racismo y a favor de los solicitantes de asilo en el Reino Unido, que ha congregado a unos mil manifestantes. Al final de la marcha, desde un escenario con televisiones gigantes, Tommy Robinson ha proclamado que "Reino Unido finalmente ha despertado", para quien "el patriotismo es el futuro, las fronteras son el futuro".
Cargar más