Erasopean bizitzea, ukrainarren eguneroko errealitatea

Ukrainar biztanleak Erruasiaren aurkako gerran
18:00 - 20:00
Bideotik hartutako irudia.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Paolo Malpetti italiarra Ukrainan bizi zen familiarekin, baina 2022an Hernanira joan ziren guztiak, babes bila. Uda hasieran, berriz, Kievera joan ziren bizitzera. Erasopean bizitzea, beraz, euren egunerokoa da.

