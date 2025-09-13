Erasopean bizitzea, ukrainarren eguneroko errealitatea
Paolo Malpetti italiarra Ukrainan bizi zen familiarekin, baina 2022an Hernanira joan ziren guztiak, babes bila. Uda hasieran, berriz, Kievera joan ziren bizitzera. Erasopean bizitzea, beraz, euren egunerokoa da.
Erika Kirkek, Charlie Kirken alargunak, bere senarra zenaren ondarearekin jarraituko duela agindu du
"Ez dakite zer su piztu duten emazte honen barruan. Alargun honen negarra gerra-oihu bat bezala entzungo da mundu osoan", esan du.
Palestinako estatua sortzearen alde egin du NBEren Batzar Nagusiak gehiengo zabalaz
Bozketa ez da loteslea, baina estatu palestinarra sortzeak duen babesa neurtzeko balio du. AEBri gero eta gehiago kostatzen zaio horren kontrako jarrera babestuko duten herrialdeak aurkitzea.
Milaka palestinar ihesi ari dira Gazako hiritik: "Goazen tokiak ez dira seguruak"
Nazio Batuen Erakundeak 73.500 desplazatu baino gehiago zenbatu ditu Gazako Zerrendaren iparraldetik hegoaldera, Al Rashid kostaldeko errepidean barrena, abuztuaren 14tik, eta 25.000 inguru irailaren 7tik.
NATOk ariketa militarrak iragarri ditu Europa ekialdean, aire-espazioa urratu ondoren
Ariketa militarrak "datozen egunetan hasiko dira", eta Danimarka, Frantzia, Erresuma Batua, Alemania eta "beste herrialde batzuk" inplikatuko dituzte.
22 urteko gizon bat atxilotu dute Charlie Kirken ustezko hiltzaile gisa
Atxilotua Tyler Robinson 22 urteko Utahko bizilaguna da. Antza denez, haren aitak eta ingurukoek eskatu zioten bere burua entregatzeko. Errudun joz gero, heriotza zigorra jasotzea espero du Trumpek.
Errusiak eta Bielorrusiak ariketa militarrak hasi dituzte, Poloniarekin eta NATOrekin tentsioak gora egin ostean
Kremlinak ukatu egin du Zapad-2025 maniobra militarrak hirugarren herrialdeei zuzenduta egotea. Dena dela, Ukrainako gerra hasi zenetik lehen aldiz egin dituzte horrelako ariketa militarrak.
FBIk Charlie Kirki tiro egin zion susmagarriaren irudiak erakutsi ditu, eta haren bila jarraitzen du
Herritarren lankidetzaren garrantzia nabarmentzeaz gain, 100.000 dolarreko saria eskaini dute susmagarria harrapatzeko balio duen informazioaren truke.
Bolsonaro zigortu dute Lularen aurkako estatu-kolpe saiakeragatik
Erakunde kriminal armatu bateko kide izateagatik eta Lula da Silvaren aurka hauteskundeak galdu ostean estatu-kolpe bat bideratzeagatik zigortu dute Brasilgo presidente ohia.
Israelen aurkako "mehatxu genozida" egitea leporatu dio Netanyahuk Sanchezi
"Antza, Espainiako Inkisizioa, juduak Espainiatik kanporatzea eta Holokaustoan juduak sistematikoki hiltzea ez dira nahikoa Sanchezentzat", esan du lehen ministro israeldarrak.