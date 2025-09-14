Israel-EE. U.U.
Netanyahu con Rubio en el Muro de las Lamentaciones: "Esta alianza nunca ha sido tan fuerte"

"Bajo la presidencia de Donald Trump y el secretario Rubio, esta alianza nunca ha sido tan fuerte y lo agradecemos profundamente", ha dicho el primer ministro israelí mientras visitaban los túneles subterráneos del Muro de las Lamentaciones 

Visita al Muro de las Lamentaciones
Benjamín Netanyahu y Marco Rubio. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Netanyahu Rubiorekin Deitoreen Harresian: "Aliantza hau ez da inoiz hain indartsua izan"
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha asegurado este domingo tras visitar junto al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén que la relación entre ambos países "nunca ha sido tan fuerte".

"Bajo la presidencia de Donald Trump y el secretario Rubio, esta alianza nunca ha sido tan fuerte y lo agradecemos profundamente", ha dicho el primer ministro israelí mientras visitaban los túneles subterráneos del Muro de las Lamentaciones acompañados por el embajador de EE. UU. en Israel, Mike Huckabee, y sus respectivas esposas.

Antes, los tres han rezado juntos en el Muro de las Lamentaciones, el lugar más sagrado para el judaísmo, y Rubio lo ha hecho portando una kipá en la cabeza, tras lo que han metido entre las piedras de la pared sus respectivas notas en papel, siguiendo la tradición judía por la que se anotan allí oraciones, deseos o sueños.

Netanyahu y Rubio han orado en la zona del Muro reservada a los hombres, cerca de la cual había un punto habilitado para que la prensa pudiera seguir y cubrir la visita. La mujeres periodistas, sin embargo, no han tenido acceso a este punto.

La visita de Rubio, que aterrizó este domingo en Israel, se produce cinco días después de que Israel intentara matar a altos cargos de Hamás afincados en Catar mientras estudiaban la última propuesta de alto el fuego estadounidense, un ataque que molestó al presidente estadounidense, Donald Trump.

Israel Benjamín Netanyahu Estados Unidos Franja de Gaza Internacional

