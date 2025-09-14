Qatar acoge una cumbre regional sobre los bombardeos de Israel contra Doha
Qatar acoge este domingo y el lunes una cumbre regional de países árabes e islámicos para abordar los bombardeos ejecutados el martes por el Ejército de Israel contra una delegación del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la capital del país, Doha, que dejó un total de seis muertos, según la agencia estatal qatarí de noticias, QNA.
El bombardeo, defendido por Israel y condenado con dureza por Qatar, se saldó con la muerte de cinco miembros del grupo palestino y un miembro de las fuerzas de seguridad qataríes, cuyos funerales se celebraron en la tarde de este jueves, tal y como ha anunciado el Gobierno qatarí.
El Ministerio del Interior qatarí ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que "los funerales por los mártires del ataque israelí (...) tendrán lugar tras los rezos del Asr (...), en la mezquita Mohamed bin Abduluahab".
Así, ha manifestado que todas las víctimas, entre las que figura un agente de las fuerzas de seguridad qataríes identificado como Saad Mohamed al Humaidi al Dosari, serán enterradas en el cementerio de Mesaimir, al tiempo que ha trasladado nuevamente sus condolencias a los familiares de los fallecidos.
El bombardeo, ejecutado contra la delegación de Hamás cuando estaba reunida para abordar la última propuesta de alto el fuego para la Franja de Gaza formulada por el presidente de Estados Unidos, ha sido tildado de "terrorismo de Estado" por parte del primer ministro de Qatar, Mohamed bin Abdulrahmán al Thani, quien ha criticado además con dureza a su homólogo de Israel, Benjamin Netanyahu.
