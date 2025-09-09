Israel bombardea al equipo negociador de Hamás en la capital de Catar
Fuentes de Hamás han informado a las agencias que la delegación negociadora ha sobrevivido al ataque. Sin embargo, por el momento, no hay información sobre las víctimas del ataque. El ejército israelí ha asegurado que se trata de un “bombardeo de precisión” y que Donald Trump ha dado luz verde para ello. Las autoridades qataríes han condenado con rotundidad el ataque afirmando que “viola todas las leyes internacionales”.
Fuentes de Hamás han indicado que el objetivo del ataque habría sido la delegación negociadora del grupo islamista, que estaba celebrando una reunión para discutir la última propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para un alto el fuego en la Franja de Gaza, unas conversaciones en las que Qatar ejerce de mediador.
Estas mismas fuentes han confirmado que la delegación ha sobrevivido al bombardeo. Sin embargo, por el momento se desconoce si hay otras víctimas.
Las propias Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han confirmado el ataque minuto después de que se registraran varias explosiones en el barrio de Katara de Doha, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas. Israel ha afirmado que el objetivo del ataque ha sido "la cúpula de la organización terrorista Hamás", entre ellos, Khalil al-Hayya.
Las fuerzas israelíes han añadido que "antes del bombardeo se tomaron medidas para mitigar los daños a los civiles, incluido el uso de municiones precisas e información adicional de Inteligencia". También han reiterado que "seguirá operando con determinación para derrotar a la organización terrorista Hamás, responsable de la masacre del 7 de octubre".
A pesar de que medios israelíes han afirmado que Israel ha informado sobre el ataque a EE. UU., el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha asumido la "responsabilidad total" del ataque. La acción de hoy contra los principales cabecillas terroristas de Hamás fue una operación israelí totalmente independiente. Israel la inició, la llevó a cabo y asume toda la responsabilidad", dijo la oficina del mandatario en un mensaje, sin mencionar directamente a Catar.
El Gobierno de Catar ha condenado el “ataque cobarde” contra los negociadores de Hamás y ha asegurado que "viola todas las leyes internacionales”. En un comunicado publicado en redes sociales, ha resaltado que el ataque ha alcanzado varios "edificios residenciales" en la ciudad.
Ha hecho hincapié en que Doha "no tolerará este imprudente comportamiento israelí y que se socave la seguridad regional, ni ningún otro acto contra su seguridad y su soberanía". "Hay investigaciones en marcha al más alto nivel y los detalles serán anunciados en cuanto estén disponibles", ha zanjado.
Condena de la comunidad internacional
La comunidad internacional ha condenado el ataque de Israel en Catar. El secretario general de la ONU, António Guterres, ha definido la acción como “la flagrante violación de la soberanía y la integridad territorial” de Catar". En sus palabras, este país “ha desempeñado un papel muy positivo para lograr un alto el fuego y la liberación de todos los rehenes" y se ha lamentado por lo ocurrido en una conferencia de prensa en Nueva York.
El papa León XIV, por su parte, ha calificado la situación de “muy grave”.
Arabia Saudí ha condenado y denunciado la “flagrante violación de la soberanía” de Catar y ha advertido contra las “terribles consecuencias” que pueden tener la persistencia de Israel en la “violación de los principios del derecho internacional”.
En este mismo sentido se han manifestado las autoridades de Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Irán, Líbano y China.
