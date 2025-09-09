Israelek Dohan dagoen Hamasen negoziazio taldea bonbardatu du
Hamaseko iturriek agentziei adierazi dietenez, ordezkaritza bizirik atera da, eta, momentuz, ez dago bestelako biktimei buruzko informaziorik. Israelgo armadaren hitzetan, "doitasunez egindako bonbardaketa" izan da, eta Donald Trumpek oniritzia eman du horretarako. Qatarko agintariek irmo gaitzetsi dute erasoa, "nazioarteko lege guztiak urratzen" dituela esanez.
Israelgo Armadak "doitasun handiko bonbardaketa" egin du astearte honetan Qatarreko hiriburuan, Dohan, dauden Hamas taldeko ustezko goi-kargudunen aurka.
Hamasen iturrien arabera, Trumpek su-etenerako egindako azken proposamena eztabaidatzen ari ziren taldeko kideak izan dira erasoaren helburua, eta bizirik irten dira. Baina momentuz ez dago gainerako biktimei buruzko informaziorik.
Israelgo Defentsa Indarrek baieztatu dute erasoa Dohako Katara auzoan hainbat leherketa izan eta minutu gutxira. Komunikatuaren arabera, erasoaren helburua "Hamas erakunde terroristaren buruzagitza" izan da, besteak beste, Khalil al-Hayya. "Urteetan zehar, Hamaseko buruzagitzako kide horiek erakunde terroristaren operazioen buru izan dira, eta 2023ko urriaren 7ko sarraski bortitzaren erantzule zuzenak dira", adierazi du.
Israelgo Indarrek gaineratu dutenez, bonbardaketaren "aurretik neurriak hartu" dituzte "zibilei egindako kalteak arintzeko, munizio zehatzak eta Inteligentziari buruzko informazio gehigarria barne". "Urriaren 7ko sarraskiaren erantzulea den Hamas erakunde terrorista garaitzeko ausardiaz lan egiten jarraituko dugu", adierazi dute.
Halaber, Donald Trump AEBko presidenteak erasoari oniritzia eman diola adierazi dute Israelgo komunikabideek.
Qatarko Gobernuak negoziatzaileen aurkako "eraso koldarra" gaitzetsi du, eta "nazioarteko lege guztiak urratzen" dituela esan. Sare sozialetan argitaratutako ohar batean, erasoak hiriko hainbat "etxebizitza" suntsitu dituela ere azpimarratu du.
Azpimarratu duenez, Dohak "ez du onartuko Israelen zuhurtziagabekeriazko jokabide hori, ezta eskualdeko segurtasuna eta haren segurtasunaren eta subiranotasunaren aurkako beste ekintzarik ere".
