Israelgo Armadak Gaza Hiri osoa husteko agindua eman du
Hirian dauden ia milioi bat laguni Gaza utzi eta Al Mawasi (hegoaldea) aldera "berehala" joateko esan diete.
Avichay Adraee Israelgo Armadako arabierazko bozeramaileak 08:00etan (05:00 GMT) Gaza Hiriko biztanleei agindu die hiria erabat husteko.
"Gaza Hiriko eta auzoetako biztanle guztiei, ekialdeko Hiri Zaharretik eta Tafahtik eta mendebalderaino, itsasoraino", idatzi du X sareko bere kontuan.
Mezuarekin batera doan infografia baten arabera, aginduak hiri osoari eragiten dio, eta, NBEren arabera, milioi bat pertsona inguru bizi eta babesten dira bertan.
"Zuen segurtasunagatik, egin ihes berehala Al Rashid errepidetik Al Mawasi eremu humanitariorantz", gehitu du, Khan Junisetik gertu izendatutako eremuari erreferentzia eginez.
Eremua Zerrendaren hegoaldean dago, eta jendez gainezka dago. Armadak "segurutzat" ezarritako eremu izanagatik, dozenaka eraso egin izan ditu Israelek bertan.
Adraeek azpimarratu duenez, Israelgo Armadak "Hamas desagerraraztea erabaki du" eta "Gaza Hirian indar handiz operatuko du, Zerrendako beste leku batzuetan egin duen bezala". "Bertan geratzea oso arriskutsua da", dio.
Israelgo tropek hainbat eraso egin dituzte eguneko lehen orduetan Gaza Hiriaren aurka, eta gutxienez 15 pertsona hil dira, eta lagun asko desagertuta daude, bonbardatutako eraikin baten hondakinen artean, Babes Zibilak Telegramen argitaratutako mezu baten bidez jakinarazi duenez.
"Borroka-eremu arriskutsua"
Gazako hiri osoa "borroka-eremu arriskutsu" gisa sailkatuta dago orain Israelgo Armadaren arabera, astearte honetan Israelek milioi bat biztanleko hiri honen ebakuazio aginduaren ondoren.
Gazako Zerrendako eremu desberdinen sailkapenarekin Israelgo Defentsa Indarrek argitaratutako mapan hiriburu osoa ageri da gorriz, borroka-eremu gisa kalifikatuta; horrek esan nahi du zibilak ez liratekeela Israelen su-erasoetatik salbu egongo.
Ia Gaza osoa dago orain gorriz mapa horretan, kostaldearen ondoko bi zatitxo izan ezik: bata hiriaren hegoaldean, Deir Al Balah inguruan, zuriz markatua, non ustez Israelgo Armadak ez duen erasotzen, eta beste bat hegoaldean, Jan Yunisen, horiz margotua eta Israelek "eremu humanitario" gisa sailkatua.
Joan den larunbatean iragarri zuen Israelgo Armadak Jan Yunisen "eremu humanitario" hori sortuko zela. Gune horrek 43 kilometro koadro inguru ditu, eta Gazako lurraldearen % 12 hartzen du du.
Bertan babestu beharko lirateke Gazako Zerrendako bi milioi biztanleak. Erakunde humanitarioek egoera jasangaitza dela ohartarazi dute.
Okupazio plana, aurrera
Israelgo Armadaren mezua herrialdeko lehen ministro Benjamin Netanyahuk Gaza Hiriko biztanleei bertatik alde egiteko deia egin eta ordu batzuetara iritsi da. Azken egunotan 50 dira gutxienez hirian eraitsitako dorreak, Hamasen azpiegiturak zirela argudiatuta. Palestinar erresistentziak ukatu egin du hori.
Abuztuaren 8an onartu zuen Israelgo Gobernuak Gaza Hiria okupatzeko Netanyahuren plan militarra onartu zuen Israelgo Gobernuak eta, azken asteetako erasoetan pauso bat harago joanda, ebakuazioak iradokitzen du okupazioa bururaino eramateko asmoari heldu diola oraingoan Netanyahuk.
