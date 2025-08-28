Gazako Zerrendako Gobernuak ohartarazi du hegoaldea "gainpopulatuta" dagoela
Hamasen esku dagoen Gazako Zerrendako Gobernuak ziurtatu du hegoaldea "gainpopulatuta" dagoela, kontuan izanda Israelek Gazako hiria kontrolpean hartzeko berriki iragarritako planen arabera Gazan bizi diren milioi bat pertsona baino gehiago lekuz aldatu beharko liratekeela. Ildo horretatik, salatu du "iritzi publikoa engainatzeko eta eskala handiko nahitaezko desplazamenduaren krimena estaltzeko asmoz" Israelek kontrakoa esaten duela.
Israelgo Armadaren bozeramaile Achivay Adraeeren arabera, "hutsik dauden eremu zabalak" daude Zerrendaren hegoaldean, erdialdeko kanpalekuetan eta Mawasi inguruan, eta agintari gazatarrek ukatu egin dute hori.
Gazako Zerrendako Gobernuarentzat, adierazpen horiek Gazako eta Zerrendako iparraldeko herri palestinarraren irmotasuna hausteko "propaganda kanpaina" baten barruan kokatzen dira.
Ildo horretatik, Gazako Zerrendaren hegoaldea eta erdialdea "erabat gainpopulatuta" daudela dio, 1,25 milioi lagun desplazatu dira eta, iparraldeko bonbardaketa etengabeetatik ihes egin eta kanpin-denda inprobisatuetan bizi direnak, oinarrizko beharrak bete gabe.
Gainera, gehienak nekazaritza-lurrak dira, lur pribatuak edo bonben mehatxupekoak, eta ez dira egokiak Gaza hirian bizi den biztanleria ugaria hartzeko.
"Gazako hiria okupatzeak krisi humanitario bat sortzea du helburu, ia 700 eguneko genozidioak iraun duen tragediari gehituta", azpimarratu du Gazako Zerrendako Gobernuak.
Halaber, salatu du Israelek ezarritako nahitaezko desplazamendua "gerra krimena" eta "gizateriaren aurkako krimena" dela. Gazako Armadak 62.000 pertsona baino gehiago hil ditu Gazako Zerrendan 2023ko urritik.
