PALESTINA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gazako Zerrendako Gobernuak ohartarazi du hegoaldea "gainpopulatuta" dagoela

"Gazako hiria okupatzeak krisi humanitario bat sortzea du helburu, ia 700 eguneko genozidioak iraun duen tragediari gehituta", azpimarratu du Gazako Gobernuak.

(Foto de ARCHIVO) August 15, 2025, Khan Younis, Gaza Strip, Palestinian Territory: Smoke billows following an Israeli strike on a house in Khan Yunis, on August 15, 2025 Europa Press/Contacto/Abdallah Alattar 15/8/2025

Hainbat pertsona, Gazako Zerrendan. Argazkia: Europa Press

author image

Agencias | EITB

Azken eguneratzea

Hamasen esku dagoen Gazako Zerrendako Gobernuak ziurtatu du hegoaldea "gainpopulatuta" dagoela, kontuan izanda Israelek Gazako hiria kontrolpean hartzeko berriki iragarritako planen arabera Gazan bizi diren milioi bat pertsona baino gehiago lekuz aldatu beharko liratekeela. Ildo horretatik, salatu du "iritzi publikoa engainatzeko eta eskala handiko nahitaezko desplazamenduaren krimena estaltzeko asmoz" Israelek kontrakoa esaten duela.

Israelgo Armadaren bozeramaile Achivay Adraeeren arabera, "hutsik dauden eremu zabalak" daude Zerrendaren hegoaldean, erdialdeko kanpalekuetan eta Mawasi inguruan, eta agintari gazatarrek ukatu egin dute hori.

Gazako Zerrendako Gobernuarentzat, adierazpen horiek Gazako eta Zerrendako iparraldeko herri palestinarraren irmotasuna hausteko "propaganda kanpaina" baten barruan kokatzen dira.

Ildo horretatik, Gazako Zerrendaren hegoaldea eta erdialdea "erabat gainpopulatuta" daudela dio, 1,25 milioi lagun desplazatu dira eta, iparraldeko bonbardaketa etengabeetatik ihes egin eta kanpin-denda inprobisatuetan bizi direnak, oinarrizko beharrak bete gabe.

Gazako Zerrendan airetik jaurtitako laguntza humanitarioa. Argazkia: Europa Press

Gainera, gehienak nekazaritza-lurrak dira, lur pribatuak edo bonben mehatxupekoak, eta ez dira egokiak Gaza hirian bizi den biztanleria ugaria hartzeko.

"Gazako hiria okupatzeak krisi humanitario bat sortzea du helburu, ia 700 eguneko genozidioak iraun duen tragediari gehituta", azpimarratu du Gazako Zerrendako Gobernuak.

(Foto de ARCHIVO) 24 August 2025, Palestinian Territories, Gaza: Palestinians wait to receive food from a charity kitchen, amid the on going famine. The United Nations has warned that ''the entire population of Gaza is facing the risk of famine'' since Israel closed border crossings on 02 March 2025, preventing the entry of essential supplies. Photo: Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA Press Wire/dpa Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA / DPA 24/8/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN

Halaber, salatu du Israelek ezarritako nahitaezko desplazamendua "gerra krimena" eta "gizateriaren aurkako krimena" dela. Gazako Armadak 62.000 pertsona baino gehiago hil ditu Gazako Zerrendan 2023ko urritik.

GAZA, Aug. 27, 2025 -- Displaced Palestinian children are seen at a shelter in southwest of Gaza City, on Aug. 27, 2025. Europa Press/Contacto/Rizek Abdeljawad 27/8/2025
Gazako Zerrenda Palestina Israel Europa Europar Batasuna Giza eskubideak Delituak Salaketak Nbe Nazio Batuen Erakundea Munduko albisteak

Nazioarteari buruzko albiste gehiago

MINNEAPOLIS (United States), 27/08/2025.- Police respond to a shooting at the Annunciation Catholic School in Minneapolis, Minnesota, USA, 27 August 2025. According to police, three people including the gunman died in the shooting at a Catholic primary church and 20 were injured. EFE/EPA/CRAIG LASSIG
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Gutxienez bi haur hil dira Minneapolisen, eskola katoliko batean izandako tiroketan

Minneapolisko poliziaburuak emandako datuen arabera, armatutako gizon bat eraikinaren kanpoaldetik tiroka hasi da, leihotik, elizako bankuetan eserita zeuden haurren aurka. Zortzi eta hamar urteko bi haur hil dira, eta 17 pertsona zauritu dira, horietatik 14 umeak ziren eta bi oso larri daude. Erasotzaileak bere buruaz beste egin du, eta Robin Westman izenez identifikatu dute.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Kayed Hammad, kazetari gazatarra: "Kazetariak Israelgo Armadaren jomuga nagusietakoak dira, milizianoak baino gehiago"

Kayed Hammadek, orain ia 2 hilabete Gazako infernutik Espainiara heltzea lortu zuen kazetariak, hitz egin digu, etsipenak jota. Haren ustez, nabarmen argia da Gazako kazetariak Israelgo armadaren jomuga direla, eta Nasser Ospitalearen aurkako eraso bikoitza ez zela akatsa izan. Berak ez omen zuen kazetari txalekorik erabiltzen, seguruago sentitzen zelako jantzi gabe ibiltzen.  

Gehiago kargatu