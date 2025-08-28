El Gobierno gazatí avisa de que el sur de la Franja ya está "superpoblado"

El Gobierno de la Franja de Gaza, en manos de Hamás, ha defendido que el sur del enclave, donde habrían de trasladarse más de un millón de personas que viven en la ciudad de Gaza por los planes israelíes de invadir la urbe, ya están "superpobladas", y considera que Israel dice lo contrario para engañar a la opinión pública y encubrir el "crimen de desplazamiento forzoso a gran escala".

El portavoz del Ejército israelí, Achivay Adraee asegura que hay "vastas áreas vacías" en el sur de la Franja, en los campamentos centrales y en la zona de Mawasi, algo que las autoridades gazatíes niegan.

Para el Gobierno gazatí, esas afirmaciones se enmarcan en una "campaña de propaganda" para quebrar la firmeza del pueblo palestino de Gaza y del norte de la Franja.