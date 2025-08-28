PALESTINA
El Gobierno gazatí avisa de que el sur de la Franja ya está "superpoblado"

“La ocupación de ciudad de Gaza busca crear una nueva crisis humanitaria, sumándose a la tragedia que se ha prolongado durante casi 700 días de genocidio", subraya el Gobierno gazatí.
(Foto de ARCHIVO) August 15, 2025, Khan Younis, Gaza Strip, Palestinian Territory: Smoke billows following an Israeli strike on a house in Khan Yunis, on August 15, 2025 Europa Press/Contacto/Abdallah Alattar 15/8/2025

Varias personas en la Franja de Gaza. Foto: Europa Press

El Gobierno de la Franja de Gaza, en manos de Hamás, ha defendido que el sur del enclave, donde habrían de trasladarse más de un millón de personas que viven en la ciudad de Gaza por los planes israelíes de invadir la urbe, ya están "superpobladas", y considera que Israel dice lo contrario para engañar a la opinión pública y encubrir el "crimen de desplazamiento forzoso a gran escala".         

El portavoz del Ejército israelí, Achivay Adraee asegura que hay "vastas áreas vacías" en el sur de la Franja, en los campamentos centrales y en la zona de Mawasi, algo que las autoridades gazatíes niegan.               

Para el Gobierno gazatí, esas afirmaciones se enmarcan en una "campaña de propaganda" para quebrar la firmeza del pueblo palestino de Gaza y del norte de la Franja.

Ayuda humanitaria lanzada desde el aire en Franja de Gaza. Foto: Europa Press

Sostiene además que el sur y el centro de la Franja de Gaza "ya están completamente superpobladas", con más de 1,25 millones de desplazados forzosos que huyeron de los bombardeos incesantes del norte y que viven en tiendas de campaña improvisadas, sin sus necesidades básicas cubiertas.

Además, se trata de tierras agrícolas, terrenos privados o bajo amenaza de bombas, que no resultan apropiadas para albergar a una población tan numerosa como la que habita la ciudad de Gaza.

“La ocupación de ciudad de Gaza busca crear una nueva crisis humanitaria, sumándose a la tragedia que se ha prolongado durante casi 700 días de genocidio", ha subrayado el Gobierno gazatí.

(Foto de ARCHIVO) 24 August 2025, Palestinian Territories, Gaza: Palestinians wait to receive food from a charity kitchen, amid the on going famine. The United Nations has warned that ''the entire population of Gaza is facing the risk of famine'' since Israel closed border crossings on 02 March 2025, preventing the entry of essential supplies. Photo: Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA Press Wire/dpa Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA / DPA 24/8/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN

También ha denunciado que el desplazamiento forzoso impuesto por Israel "constituye un crimen de guerra" y un "crimen de lesa humanidad" según el derecho internacional. El Ejército israelí ha matado a más de 62 000 personas desde octubre de 2023.

GAZA, Aug. 27, 2025 -- Displaced Palestinian children are seen at a shelter in southwest of Gaza City, on Aug. 27, 2025. Europa Press/Contacto/Rizek Abdeljawad 27/8/2025
