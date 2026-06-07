Gutxienez hamabi pertsona zauritu dira Ohion izan den tiroketa batean
Gutxienez hamabi pertsona zauritu dira (horietako bi larri daude) Ohioko Toledo hirian izan den tiroketa batean. Aire zabaleko jaialdi batean izan da tiroketa, eta Polizia erasotzaileen bila ari da. Ikerketa hasi dute gertatutakoa argitzeko.
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Fujimori eskuindarra eta Sanchez ezkertiarra, Peruko Presidentetza lortzeko lehian
27,3 milioi perutar baino gehiago daude hautetsontzietara deituta. Mende laurden gobernutik urrun eman ostean, fujimorismoa boterera itzuliko den ala ez erabakiko dute hauteskunde hauetan.
Errusiak hamabi pertsona hil ditu Donetsken eta Jersonen, eta 272 drone jaurti ditu Ukrainaren aurka
Azpiegitura energetikoei ere egin die eraso, eta ondorioz, etenak izan dira hornidura elektrikoan.
Raul Castro jendaurrean agertu da berriro
Raul Castro Kubako presidente ohia jendaurrean agertu da berriro, 95 urte bete dituela-eta egin dioten omenaldian. AEBk maiatzaren 20an inputatu zuenetik egin duen lehen agerraldia izan da. 1996an nazioarteko uretan bi hegazkin zibil eraisteagatik inputatu dute.
Putinek ez du Zelenskirekin biltzeko proposamena onartu, eta aurrera egiteko agindu dio armadari
Gutun batean, Zelenskik beste herrialde batean biltzeko proposatu dio Errusiako presidenteari, hala nola Suitzan, Turkian edo herrialde arabiar batean. Gainera, gerra amaitzen ez bada, errusiarrek botere-aldaketa behartu dezaketela ohartarazi du.
NASAk bertan behera utzi du Nazioarteko Espazio Estazioa husteko alerta, astronautak bi orduz alde egiteko prest egon ostean
Errusiako tripulazioa, beste behin ere, 6 urte aktibo daramatzan aire-ihesa konpontzen saiatu da, astronauta estatubatuarrak ontzi batean babesten ari ziren bitartean, balizko ebakuazio baterako prest.
Ukrainan su-etena ezartzearen aurka egin du Putinek: "Bakea negoziatzeko ez dira zertan eraso militarrak eten behar"
Volodimir Zelenski Ukrainako presidenteak gutun irekia igorri dio gaur Putini, proposamen zehatz batekin. Bi mandatariak aurrez aurre elkartzea nahi du buruzagi ukrainarrak, gerrari amaiera emango dion bake-akordioa adosteko.
NBEko giza eskubideen buruak migrazio politika berria "berriz aztertzeko" eskatu dio EBri
Volker Türk goi-komisarioak adierazi duenez, arau berriek nazioarteko legeak eta EBkoak errespetatu behar dituzte, "migrazioaren kudeaketa justu, iraunkor eta giza eskubideekin duten konpromisoa islatuz".
Ukrainak 350 drone baino gehiago jaurti ditu Errusiara; tartean, Mosku eta San Petersburgora
Bezperan, Errusiako Armadak Ukrainako hainbat hiriren kontra egindako erasoetan gutxienez 21 pertsona hil eta ehun lagun baino gehiago zauritu ziren.
Trumpek agindu exekutibo bat sinatu du paperik gabeko migratzaileei finantza-sistemarako sarbidea mugatzeko
Presidente errepublikanoaren arabera, banku-sistema nazionaletarako sarbidea "herrialdean egoteko eskubide legala dutenek soilik izan behar dute", eta "legezko merkataritzan aritzen direnek".