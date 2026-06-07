TIROKETA AEB-N

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Gutxienez hamabi pertsona zauritu dira Ohion izan den tiroketa batean

18:00 - 20:00
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EITB

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Gutxienez hamabi pertsona zauritu dira (horietako bi larri daude) Ohioko Toledo hirian izan den tiroketa batean. Aire zabaleko jaialdi batean izan da tiroketa, eta Polizia erasotzaileen bila ari da. Ikerketa hasi dute gertatutakoa argitzeko.

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