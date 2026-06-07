Al menos doce heridos, dos de ellos graves, tras un tiroteo ocurrido en un festival al aire libre en Ohio
Al menos doce personas han resultado heridas de bala, dos de ellas de gravedad, por disparos efectuados en las inmediaciones de un festival al aire libre celebrado en la ciudad estadounidense de Toledo, en el estado de Ohio. La policía ha abierto busca a los responsables del ataque y mantiene abierta una investigación.
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