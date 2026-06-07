Tiroteo en EE. UU.
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Al menos doce heridos, dos de ellos graves, tras un tiroteo ocurrido en un festival al aire libre en Ohio

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Gutxienez hamabi pertsona zauritu dira Ohion, AEBn, izan den tiroketa batean
author image

EITB

Última actualización

Al menos doce personas han resultado heridas de bala, dos de ellas de gravedad, por disparos efectuados en las inmediaciones de un festival al aire libre celebrado en la ciudad estadounidense de Toledo, en el estado de Ohio. La policía ha abierto busca a los responsables del ataque y mantiene abierta una investigación.

Estados Unidos Internacional

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Raúl Castro reaparece en público por su cumpleaños tras la imputación de EEUU

El expresidente de Cuba Raúl Castro ha asistido este sábado en un acto de homenaje por su 95 cumpleaños en lo que se trata de su primera aparición en público desde que EE. UU. anunciara el pasado 20 de mayo la imputación del líder cubano por por el derribo en 1996 de dos aviones civiles en aguas internacionales pertenecientes a la organización de exiliados cubanos Hermanos al Rescate.
Cargar más
Publicidad
X