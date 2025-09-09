El Ejército israelí ordena evacuar toda la ciudad de Gaza
Casi un millón de personas que permanecen en la ciudad de Gaza han sido llamadas a abandorarla y dirigirse "inmediatamente" por carretera hacia Al Mawasi, al sur.
El portavoz del Ejército israelí en árabe, Avichay Adraee, ha ordenado a las 08:00 local (05.00 GMT) a los residentes de la ciudad de Gaza a evacuarla por completo, en medio de la ofensiva militar para tomar la capital del enclave palestino que Israel lleva a cabo allí desde agosto.
"A todos los residentes de la ciudad de Gaza y a quienes se encuentran en sus barrios, desde la Ciudad Vieja y Tafah al este hasta el mar al oeste", ha escrito en su cuenta de X.
Una infografía que acompaña al mensaje indica que la orden afecta a toda la ciudad, donde, según la ONU, viven y se refugian cerca de un millón de personas.
"Por su seguridad, evacúen inmediatamente a través de la carretera Al-Rashid hacia la zona humanitaria en Al-Mawasi", ha señalado Adrai, en referencia a un área ya saturada y decretada como "segura" por el Ejército israelí, que sin embargo ha lanzado decenas de ataques contra esta parte de Gaza, situada en los alrededores de la ciudad de Jan Yunis (sur).
Adraee subraya que el Ejército israelí "está decidido a eliminar a Hamás" y que "operará en la ciudad de Gaza con gran fuerza, como lo ha hecho en otras partes del enclave. Permanecer en la zona es muy peligroso".
Las tropas israelíes han lanzado a primera hora del día varios ataques contra la ciudad de Gaza que han dejado al menos 15 muertos y varios desaparecidos entre los escombros de un edificio bombardeado, según ha informado la Protección Civil gazatí a través de un mensaje publicado en su cuenta en Telegram.
"Zona de combate peligrosa"
Toda la ciudad de Gaza está clasificada ahora por el Ejército israelí como "zona de combate peligrosa", tras la orden de evacuación de esta urbe de un millón de habitantes emitida este martes por Israel.
En el mapa publicado por las Fuerzas de Defensa de Israel con su clasificación de las diferentes zonas de la Franja de Gaza, la capital gazatí aparece toda de color rojo y calificada como zona de combate, en la que los civiles no estarían a salvo del fuego israelí.
El resto del territorio gazatí está también en rojo, excepto dos franjas junto a la costa: una al sur de la ciudad en la zona de Deir Al Balah marcada en blanco, donde supuestamente el Ejército israelí no ataca, y otra franja más al sur, en Jan Yunis, teñida de amarillo y clasificada por Israel como "zona humanitaria".
El sábado pasado, el Ejército israelí anunció la creación esta "zona humanitaria" en Jan Yunis, que tiene unos 43 kilómetros cuadrados y supone un 12 % del territorio del enclave.
Allí tendrían que refugiarse los dos millones de habitantes de la Franja de Gaza, en lo que las organizaciones humanitarias han alertado como una situación insostenible.
Avanza el plan de ocupación
El mensaje del Ejército israelí llega horas después de que el primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, apelara a la población de la ciudad de Gaza a abandonar la localidad y cifrara en 50 los rascacielos derribados en los últimos días por los ataques israelíes alegando que contienen infraestructura de Hamás, algo rechazado por el grupo de resistencia palestino.
El Gabinete de Seguridad del Gobierno de Israel aprobó el pasado 8 de agosto el plan militar propuesto por el primer ministro, Benjamín Netanyahu, para ocupar la Ciudad de Gaza. Esta orden de evacuación indica la determinación del mandatario a llevar a cabo el plan en su totalidad.
