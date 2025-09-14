EKIALDE HURBILA

Israelek Dohan egindako bonbardaketa aztertzeko goi-bilera, Qatarren

Hamasen ordezkaritzaren aurka egindako bonbardaketa, Gazako Zerrendarako azken su-eten proposamenari heltzeko bilduta zegoenean, "estatu-terrorismoa" dela esan du Qatarko lehen ministroak.

Israel ataca Qatar
Israelen erasoa Qatarren. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Qatarrek herrialde arabiar eta islamiarren goi-bilera hartuko du igandetik astelehenera, Israelek Hamasen aurka Doha hiriburuan asteartean egindako erasoa aztertzeko.

Israelek defendatu egin zuen bonbardaketa, eta Qatarrek gogor gaitzetsi zuen. Talde palestinarreko bost kide eta Qatarko segurtasun indarretako kide bat hil zituzten erasoan, Qatarko Gobernuak emandako datuen arabera.

Qatarko Barne Ministerioak X sare sozialean argitaratutako ohar batean adierazi duenez, "Israelen erasoaren martirien aldeko hileta-elizkizunak Asren otoitzen ondoren izango dira, Mohamed bin Abduluahab meskitan".

Hala, biktima guztiak, Saad Mohamed al Humaidi al Dosari Qatarko segurtasun indarretako agentea tartean, Mesaimirko hilerrian lurperatuko dituztela adierazi du, eta doluminak eman dizkie berriro hildakoen senideei.

AEBko presidenteak Gazako Zerrendarako egindako azken su-eten proposamenari buruz hitz egiteko zeuden bilduta Hamaseko ordezkariak bonbardatu zituztenean. "Estatu-terrorismoa" izan dela esan du Mohamed bin Abdulrahman al Thani Qatarko lehen ministroak, eta gogor kritikatu du Benjamin Netanyahu Israelgo presidentea.

Israelek Hamasen negoziazio taldea bonbardatu du Qatarreko hiriburuan, eta hainbat pertsona hil ditu
Qatar Palestina Hamas Israel Munduko albisteak

