GUERRA EN GAZA
Unos 6.000 gazatíes pierden sus casas estas últimas horas, mientras Israel acrecienta su asedio de la ciudad de Gaza

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha aterrizado este domingo en el aeropuerto de Tel Aviv para realizar una visita oficial de dos días.
GAZA CITY (---), 14/09/2025.- Smoke rises following an Israeli airstrike on Gaza City, Gaza Strip, 14 September 2025. Israeli forces are increasing their assault on Gaza City with a wave of heavy air strikes in recent days, in an escalation from previous military operations triggering a surge in civilian displacement. EFE/EPA/MOHAMMED SABER
Bombardeos en ciudad de Gaza. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: 6.000 gazatar inguruk etxeak galdu dituzte azken orduetan, eta Israelek Gazako hiriaren setioa areagotu du
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El Ejército israelí incrementó sus ataques contra la ciudad de Gaza en las últimas horas, sobre todo contra viviendas, dejando sin techo a más de 6.000 gazatíes que ahora se verán obligados a huir al sur del enclave, ha informado el portavoz de la Defensa Civil y fuentes locales.

"La ocupación (Israel) advirtió (de bombardeos) contra algunos edificios, pero atacó otras viviendas que no estaban amenazadas, lo que provocó varias muertes y heridos. Más de 6.000 ciudadanos se quedaron sin hogar tras el ataque a sus viviendas", detalló en un comunicado el portavoz de los equipos de rescate gazatíes, Mahmud Basal.

La agencia EFE también informa de que presenció también esta mañana una gran humareda tras la detonación de ocho robots cargados de explosivos detrás de la Facultad Universitaria de Ciencias Aplicadas en Tel al Hawa, barrio sureño en la ciudad de Gaza, acompañados de un intenso bombardeo de artillería contra las zonas sur y oeste, áreas densamente pobladas por residentes desplazados.

Según una estimación castrense, unos 280.000 gazatíes habrían abandonado ya la ciudad de Gaza, bajo asedio y amenaza de invasión militar, rumbo al sureña Al Mawasi, donde gazatíes se hacinan ya en campamentos en condiciones de insalubridad y escasez de agua, además de los bombardeos israelíes. 

Visita de Marco Rubio

Mientras tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha aterrizado este domingo en el aeropuerto de Tel Aviv, dando inicio a una visita de dos días a Israel en la que se espera que aborde la ofensiva bélica en Gaza.

El jefe de la diplomacia estadounidense visitará esta tarde, junto al mandatario Benjamín Netanyahu, el Muro de las Lamentaciones en la Ciudad Vieja de Jerusalén, el único acto de su agenda compartido por ahora de forma oficial.

Según la ONG israelí Peace Now, que monitoriza la expansión de asentamientos ilegales, Rubio estará también presente en la inauguración de un túnel turístico en una colonia israelí en el barrio palestino de Silwan, ubicado en el ocupado Jerusalén Este.

El viaje de Rubio se produce en plena ofensiva de Israel para ocupar la ciudad de Gaza, la capital del enclave palestino, y desplazar una vez más a su millón de habitantes, que sufren las consecuencias de casi dos años de guerra y una situación de hambruna por el bloqueo israelí a la entrada de alimentos. 

Miles de palestinos huyen de ciudad de Gaza: “los lugares a los que vamos no son seguros”
Franja de Gaza Israel Palestina Estados Unidos Internacional

