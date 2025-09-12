Miles de palestinos huyen de ciudad de Gaza: “los lugares a los que vamos no son seguros”

Miles de palestinos continúan abandonando la ciudad de Gaza rumbo al sur del enclave, con todas sus pertenencias a cuestas, conscientes de que podrían morir en el camino debido a los constantes bombardeos israelíes.

"Los lugares a los que vamos no son seguros, bombardean a la gente: a los que van y a los que regresan. Solo porque dicen que hay una persona buscada. Ya sea que haya alguien buscado o no, bombardean igual”, dice Adib Abderrahman Selim.

Selim, que se desplaza por la carretera Al Rashid junto a muchas otras familias encima de coches o en tractores, asegura que no se van por elección, sino obligados por la continua destrucción de las tropas, drones y cazas israelíes.

Según datos de los equipos de rescate, unos 53 000 palestinos han perdido la vivienda o tienda en la que se refugiaban en la ciudad de Gaza en menos de una semana, tras la sistemática destrucción de edificios, entre ellos 12 torres residenciales de más de siete plantas.

La ONU ha registrado más de 73 500 desplazamientos del norte al sur de la Franja de Gaza a través de la carretera costera de Al Rashid desde el 14 de agosto, entre ellos unos 25 000 solo desde el 7 de septiembre.

Selim lamenta que haya tenido que dejar atrás “tres cuartas partes” de sus pertenencias en la ciudad de Gaza, y lo que le da más miedo, dice, es qué vida van a poder tener una vez lleguen a Al Mawasi, área en el sur apodada por Israel como "zona humanitaria", pese a que en ella también hay bombardeos.

Este mismo viernes ha tenido lugar un ataque israelí en esta zona contra una tienda, cerca de una planta desalinizadora. Un total de 27 personas han reusltado heridas. Además, el trayecto para cruzar en un vehículo el enclave tiene un coste económico de más de 3000 séqueles (unos 760 euros), a lo que hay que sumar el cansancio, la sed y el agotamiento de casi dos años de masacres.

“El sufrimiento ha alcanzado a todo el pueblo. El sufrimiento es duro y la situación es muy difícil”, recalca e insiste en que alguien, como sea, detenga la guerra.

Desde octubre de 2023, más de 64 700 palestinos han muerto, entre ellos 19 000 niños, en una ofensiva que tanto ONG, como relatores de la ONU y expertos califican desde hace tiempo de genocidio.