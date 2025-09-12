GAZA
Milaka palestinar ihesi ari dira Gazako hiritik: "Goazen tokiak ez dira seguruak"

Nazio Batuen Erakundeak 73.500 desplazamendu baino gehiago zenbatu ditu Gazako Zerrendaren iparraldetik hegoaldera, Al Rashid kostaldeko errepidean barrena, abuztuaren 14tik, eta 25.000 inguru irailaren 7tik.

12 September 2025, Palestinian Territories, Nuseirat: Vehicles move along Rashid road in Nuseirat as displaced Palestinians evacuate Northern Gaza and Gaza City. Photo: Abed Rahim Khatib/dpa 12/9/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN

Palestinar batzuk, Gaza hiritik aldentzen, hegoalderantz joateko asmoz. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Milaka palestinar Gazako hiria utzi eta kokagunearen hegoalderantz joaten ari dira egunotan, beren ondasun guztiak gainean dituztela, Israelen etengabeko bonbardaketen ondorioz bidean hil daitezkeela jakitun.        

"Goazen tokiak ez dira seguruak, herritarrak bonbardatzen dituzte: Gazako hiritik joaten direnak zein itzultzen direnak. Bilatzen ari diren pertsona bat dagoela esaten dutelako bakarrik. Norbait bilatu ala ez, berdin bonbardatzen dute ingurua", dio Adib Abderrahman Selimek.

Beste familia askorekin batera, Al Rashid errepidean murgildu da Selim, eta ziurtatu du ez direla haien borondatez joaten, baizik eta Israelgo tropen, dronen eta ehiza-hegazkinen etengabeko suntsiketaz behartuta. Egunotan milaka palestinar ikus daitezke autoen gainean edo traktoreetan kokagunearen hegoalderantz joaten.

Erreskate taldeen datuen arabera, 53.000 palestinar inguruk Gazako hirian babesten ziren etxebizitza edo denda galdu dute astebete baino gutxiagoan, eraikinak sistematikoki suntsitu ostean, horien artean zazpi solairu baino gehiagoko 12 dorre.

Testuinguru horretan, Nazio Batuen Erakundeak (NBE) 73.500 desplazamendu baino gehiago zenbatu ditu Gazako Zerrendaren iparraldetik hegoaldera, Al Rashid kostaldeko errepidean barrena, abuztuaren 14tik, eta 25.000 inguru irailaren 7tik.  

Selimek deitoratu du Gazako hirian bere ondasun "gehienak" utzi behar izan izana, eta beldur handiena ematen diona, dio, Al Mawasira iritsitakoan zein bizitza izango duten da; Israelek "eremu humanitariotzat" jotzen duen arren,  hegoaldeko eremu horretan ere bonbardaketak baitaude.

Ostiral honetan bertan, Israelek eraso bat egin du denda baten aurka, gatzgabetzeko planta batetik gertu. Guztira, 27 pertsona zauritu dituzte. Gainera, ibilbide hori ibilgailuren batean egiteak 3.000 sequel baino gehiagoko kostua du (760 euro inguru), eta, horri, nekea, egarria eta ia bi urteko sarraskien akidura gehitu behar zaizkio.

"Sufrimenduak herri osoa harrapatu du. Egoera latza; oso zaila", azpimarratu du, eta norbaitek, edozein moduz, gerra geraraz dezala eskatu du.

2023ko urritik, 64.700 palestinar baino gehiago hil dira, horien artean 19.000 haur, GKEek, NBEko berriemaileek eta adituek aspalditik genozidiotzat jotzen duten erasoaldian.

12 September 2025, Palestinian Territories, Nuseirat: Vehicles and a donkey cart carrying displaced Palestinians move along Rashid road in Nuseirat as Palestinians evacuate Northern Gaza and Gaza City. Photo: Abed Rahim Khatib/dpa 12/9/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
