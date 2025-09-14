6.000 gazatarrek etxea galdu dute azken orduetan, eta Israelek Gazako hiriaren setioa areagotu du
Marco Rubio AEBko Estatu idazkaria Tel Aviveko aireportura heldu da igande honetan, bi eguneko bisita ofiziala egiteko.
Israelgo Armadak Gaza hiriaren aurkako erasoak areagotu ditu azken orduetan, batez ere etxebizitzen aurka, eta 6.000 gazatar baino gehiago utzi ditu aterperik gabe. Zerrendaren hegoaldera ihes egin beharko dute, Defentsa Zibileko bozeramaileak eta tokiko iturriek jakitera eman dutenez.
"Okupazioak (Israel) ohartarazi zuen bonbardaketak egingo zituela eraikin batzuen aurka, baina mehatxatuta ez zeuden beste etxebizitza batzuei ere eraso zien, eta horrek hainbat heriotza eta zauritu eragin ditu. 6.000 herritar baino gehiago geratu dira etxerik gabe euren etxebizitzen aurkako erasoen ondorioz", azaldu du Mahmud Basal Gazako erreskate taldeen bozeramaileak.
EFE agentziak jakinarazi duenez, gaur goizean ere ke handia ikusi dute Tel al Hawa Gaza hiriaren hegoaldeko auzoan, Zientzia Aplikatuen Unibertsitate Fakultatearen atzean lehergaiz betetako zortzi robot leherrarazi ostean. Horrez gain, artilleriak hegoalde eta mendebaldeko zonaldeen aurkako bonbardaketak egin ditu. Beste leku batzuetatik bizitzera joandako herritarrak bizi dira gune horietan.
Militarren kalkuluen arabera, 280.000 gazatar irten dira Gaza hiritik, setiopean eta inbasioaren mehatxupean, hegoaldeko Al Mawasi aldera, eta kanpalekuetan pilatzen ari dira bertan, osasun egoera eskasean eta ur gabezia handiarekin, Israelek bonbardatzen dituzten bitartean.
Marco Rubioren bisita
Bien bitartean, Marco Rubio Ameriketako Estatu Batuetako Estatu idazkaria Tel Aviveko aireportura heldu da igande honetan, Israelen bi eguneko bisita ofizialari hasiera emateko.
AEBko diplomaziaren buruak Jerusalemgo Hiri Zaharreko Erosten Harresia bisitatuko du gaur arratsaldean, Benjamin Netanyahu agintariarekin batera.
Israelen legez kanpoko koloniak monitorizatzen dituen Peace Now gobernuz kanpoko erakundearen arabera, Rubio tunel turistiko baten inaugurazioan egongo da, Israelen kolonia batean, Palestinako Silwan auzoan, Jerusalem ekialdean.
Israel Gaza hiria okupatzeko erasoaldia egiten ari denean iritsi da Rubio bertara.
