La UE aprobará este miércoles la suspensión parcial del acuerdo comercial con Israel
Las medidas que se adopten finalmente serán anunciadas en una posterior rueda de prensa conjunta de la responsable de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, y el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic.
La Comisión Europea presentará este miércoles diversas medidas para suspender parcialmente el acuerdo de asociación comercial de la UE con Israel, tal y como anunció la semana pasada la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, durante el debate sobre el estado de la Unión.
La propuesta sobre la mesa también contempla la suspensión de apoyo bilateral a Israel y el establecimiento de mecanismos financieros específicos para ayudar desde el punto de vista humanitario a la población palestina y reconstruir Gaza.
Entre las medidas previstas, también se contemplan sanciones contra los ministros extremistas, así como la creación de un Grupo de Donantes para Palestina.
Para entrar en vigor, se necesita contar con la aprobación por mayoría de los 27 Estados miembros de la UE, por lo que la decisión dependerá en gran medida de Alemania, Polonia y Austria.
En total, el comercio bilateral alcanzó los 42 600 millones de euros el año pasado. Las exportaciones israelíes sumaron 15 900 millones, casi la mitad de ellos correspondientes a maquinaria y equipos de transporte.
Por contra, la UE exportó a Israel bienes por valor de 26 700 millones de euros, un 43 % del total correspondientes también a maquinaria y equipos de transporte.
El endurecimiento de la ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza llevó a varios Estados miembro de la UE, entre ellos España, a reclamar una revisión del acuerdo de asociación apelando al artículo 2 del mismo.
Según este artículo, "las relaciones entre las partes, así como todas las previsiones del propio acuerdo, estarán basadas en el respeto de los Derechos Humanos y en los principios democráticos". Este ámbito, prosigue, "constituye un elemento fundamental de este acuerdo".
En cualquier caso, Israel se beneficia de otros marcos específicos de colaboración, como pueden ser el programa de ciencia e investigación Horizon, y de un Instrumento de Vecindad Europea destinado principalmente a proyectos de hermanamiento y administración pública en ámbitos como la educación, las telecomunicaciones o la gestión de aguas que, de media, suponen 1,8 millones de euros al año.
Cómo entender la declaración de genocidio en Gaza
No se requiere un número mínimo de víctimas para que se constituya un acto de genocidio, mientras que la manera en que se producen los asesinatos es igualmente irrelevante.
Mikel Ayestaran: "Las familias de los secuestrados lamentan la orden de invadir Gaza, con temor a que los cautivos sean asesinados"
Según el corresponsal de EITB en Oriente Próximo, los tanques israelíes avanzan en la ciudad de Gaza tras cerrar la puerta a un posible acuerdo. El Ejército israelí no cederá hasta lograr su objetivo de derrotar a Hamás y liberar a los rehenes.
Una comisión independiente de la ONU concluye, por primera vez, que Israel comete un genocidio en Gaza
Esta comisión independiente internacional de las Naciones Unidas asevera que "hay orquestada una campaña genocida con la intención específica de destruir al grupo palestino en Gaza", y señala a "las más altas instancias" políticas como responsables últimos: al presidente israelí Isaac Herzog, al primer ministro Benjamín Netanyahu y al exministro de Defensa Yoav Gallant. Sería la primera vez que una comisión de la ONU concluye que Israel ha cometido genocidio. Israel ha tacha de "falso" el informe.
Israel inicia una operación terrestre en la ciudad de Gaza
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha confirmado que el Ejército ha lanzado una operación "significante" en la ciudad de Gaza. El Ejército israelí ha destacado que la ciudad "es una zona de combate peligrosa" y ha vuelto a pedir a la población que se traslade al sur, tras afirmar que un 40 % de la población de la capital se ha ido.
Estados Unidos ataca una segunda embarcación procedente de Venezuela con presuntos narcotraficantes
Donald Trump ha asegurado que en el ataque han fallecido tres personas que transportaban cocaína y fentanilo. El presidente venezolano, por su parte, ha señalado que Venezuela está “mas preparada” para una “lucha armada” en caso de que el país fuera agredido por Estados Unidos.
El número de muertos en Gaza podría ser diez veces superior a las estimaciones, según la relatora especial de la ONU
Francesca Albanese cree que podría haber al menos 680 000 palestinos fallecidos desde el inicio de la ofensiva israelí, el 75 % mujeres y menores. En caso de confirmarse este balance, 380 000 de ellos serían menores de cinco años.
Feijóo acusa a Sánchez de ser "responsable de los actos de violencia" de La Vuelta
El líder del PP cree que "no puede estar al frente de un gobierno democrático un presidente irresponsable que jalea la violencia entre compatriotas". Son actos "que deberían avergonzar a cualquier persona que se preocupe por nuestro país", ha añadido.
Trump dice que Qatar es "un gran aliado" de EEUU y pide a Israel que sea "muy, muy cuidadoso" con sus actos
Doha es uno de los mediadores para el conflicto en la Franja de Gaza y acoge la mayor base militar de Estados Unidos en Oriente Próximo. El Gobierno estadounidense aseguró que avisó a las autoridades qataríes del plan israelí, un extremo desmentido por Doha.
La flotilla inicia su última etapa a Gaza tras realizar algunos cambios por seguridad
Los "dos ataques con drones contra buques atracados en Túnez, obstáculos logísticos y escasez de combustible" retrasaron la partida de la flotilla.