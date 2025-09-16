GAZA

EBk asteazken honetan onartuko du Israelekin duen merkataritza-akordioa partzialki etetea

Kaja Kallas Erkidegoko diplomaziaren arduradunak eta Maros Sefcovic Europako Merkataritza komisarioak agerraldia egingo dute kazetarien aurrean, hartutako erabakien berri emateko asmoz.

STRASBOURG (France), 10/09/2025.- European Commission President Ursula von der Leyen (C) addresses a 'State of the Union' debate at the European Parliament in Strasbourg, France, 10 September 2025. The current plenary session runs from 08 until 11 September 2025. (Francia, Estrasburgo) EFE/EPA/RONALD WITTEK

Von der Leyen, Euroganberan. Artxiboko argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Europako Batzordeak hainbat neurri hartuko ditu asteazken honetan, EBk Israelekin duen merkataritza-akordioa partzialki eteteko helburuarekin, Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak joan den astean Batasunaren egoerari buruzko eztabaidan iragarri zuen bezala.

Aurreikusitako proposamenak, halaber, Israeli aldebiko laguntza etetea aurreikusten du, baita palestinar herritarrei ikuspegi humanitariotik laguntzeko eta Gaza berreraikitzeko finantza-mekanismo espezifikoak ezartzea ere, besteak beste.

Kaja Kallas Erkidegoko diplomaziaren arduradunak eta Maros Sefcovic Europako Merkataritza komisarioak agerraldia egingo dute kazetarien aurrean, hartutako erabakiaren berri emateko asmoz.

Adostutako neurrien artean, balitekie muturreko ministroen aurkako zigorrak ere jasotzea, baita Palestinarako Emaile Talde bat sortzea ere; Gaza berreraikitzeko tresna espezifiko bat izango duena.

Indarrean sartzeko, EBko 27 estatu kideen gehiengoaren onespena behar da, eta, beraz, erabakia, neurri handi batean, Alemania, Polonia eta Austriaren esku egongo da.

Guztira, aldebiko merkataritza 42.600 milioi eurora iritsi zen iaz. Israelgo esportazioak 15.900 milioi eurokoak izan ziren, horietatik ia erdia makineria eta garraio-ekipoei zegozkienak.

Aitzitik, EBk 26.700 milioi euroko ondasunak esportatu zituen Israelera (kasu honetan, guztizkoaren % 43 makineriari eta garraio-ekipoei zegozkien ere bai).

Israelek Gazako Zerrendaren aurkako erasoaldi militarra areagotu ondoren, EBko zenbait estatuk, besteak beste, Espainiak, elkartze-akordioa berrikusteko eskatu zuten, akordio horren 2. artikuluari aipamen eginez.

Artikulu horren arabera, "aldeen arteko harremanak, bai eta akordioaren aurreikuspen guztiak ere, Giza Eskubideen errespetuan eta printzipio demokratikoetan oinarrituko dira".

Nolanahi ere, Israelek beste lankidetza-esparru espezifiko batzuk ditu Europar Batasunarekiko, hala nola zientzia- eta ikerketa-programa (Horizon), eta Europako herrialdeen arteko elkarlanak bultzatzea helburu duten beste proiektu jakin batzuk hezkuntzan, telekomunikazioetan edota uren kudeaketan. Guzti horiek, batez beste, 1,8 milioi euro dira urtean.

Gaza City (-), 07/09/2025.- GRAPHIC CONTENT - Palestinians react near the bodies of those killed in Israeli airstrikes, in the yard of the al-Shifa Hospital in Gaza City, 07 September 2025. According to the Palestinian Ministry of Health in Gaza, at least 31 Palestinians were killed and more than 130 others injured while attempting to obtain humanitarian aid in the past day. EFE/EPA/HAITHAM IMAD -- ATTENTION EDITORS: GRAPHIC CONTENT
NBEko batzorde batek ondorioztatu du, lehen aldiz, Israelek genozidioa egin duela Gazan

Nazio Batuen nazioarteko batzorde independente honek baieztatu duenez, "kanpaina genozida bat abiatu dute Gazan herri palestinarra suntsitzeko", eta erantzuletzat jo ditu Israelgo buruzagi gorenak, hala nola, Isaac Herzog Israelgo presidentea, Benjamin Netanyahu lehen ministroa eta Yoav Gallant Defentsa ministro ohia. NBEko batzorde batek ondorioztatu du, lehen aldiz, Israelek genozidioa egin duela Gazan. Israelek "faltsutzat" jo du NBEren txostena.

