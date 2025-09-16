EBk asteazken honetan onartuko du Israelekin duen merkataritza-akordioa partzialki etetea
Kaja Kallas Erkidegoko diplomaziaren arduradunak eta Maros Sefcovic Europako Merkataritza komisarioak agerraldia egingo dute kazetarien aurrean, hartutako erabakien berri emateko asmoz.
Europako Batzordeak hainbat neurri hartuko ditu asteazken honetan, EBk Israelekin duen merkataritza-akordioa partzialki eteteko helburuarekin, Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak joan den astean Batasunaren egoerari buruzko eztabaidan iragarri zuen bezala.
Aurreikusitako proposamenak, halaber, Israeli aldebiko laguntza etetea aurreikusten du, baita palestinar herritarrei ikuspegi humanitariotik laguntzeko eta Gaza berreraikitzeko finantza-mekanismo espezifikoak ezartzea ere, besteak beste.
Adostutako neurrien artean, balitekie muturreko ministroen aurkako zigorrak ere jasotzea, baita Palestinarako Emaile Talde bat sortzea ere; Gaza berreraikitzeko tresna espezifiko bat izango duena.
Indarrean sartzeko, EBko 27 estatu kideen gehiengoaren onespena behar da, eta, beraz, erabakia, neurri handi batean, Alemania, Polonia eta Austriaren esku egongo da.
Guztira, aldebiko merkataritza 42.600 milioi eurora iritsi zen iaz. Israelgo esportazioak 15.900 milioi eurokoak izan ziren, horietatik ia erdia makineria eta garraio-ekipoei zegozkienak.
Aitzitik, EBk 26.700 milioi euroko ondasunak esportatu zituen Israelera (kasu honetan, guztizkoaren % 43 makineriari eta garraio-ekipoei zegozkien ere bai).
Israelek Gazako Zerrendaren aurkako erasoaldi militarra areagotu ondoren, EBko zenbait estatuk, besteak beste, Espainiak, elkartze-akordioa berrikusteko eskatu zuten, akordio horren 2. artikuluari aipamen eginez.
Artikulu horren arabera, "aldeen arteko harremanak, bai eta akordioaren aurreikuspen guztiak ere, Giza Eskubideen errespetuan eta printzipio demokratikoetan oinarrituko dira".
Nolanahi ere, Israelek beste lankidetza-esparru espezifiko batzuk ditu Europar Batasunarekiko, hala nola zientzia- eta ikerketa-programa (Horizon), eta Europako herrialdeen arteko elkarlanak bultzatzea helburu duten beste proiektu jakin batzuk hezkuntzan, telekomunikazioetan edota uren kudeaketan. Guzti horiek, batez beste, 1,8 milioi euro dira urtean.
EBk bere jarrerari eutsi eta ez du genozidio hitza erabili, NBEren txostenak Gazakoa hala dela aitortu arren
Anouar El Anouni Europar Batasuneko Atzerri Gaietako bozeramailearen arabera, "genozidio ekintza bat izan dela esateko, ebazpen judizial bat" behar da, eta, beraz, epaitegiek erabaki beharko dute hori.
Genozidio deklarazioa: zer esan nahi du?
Ez da gutxieneko biktima-kopururik behar genozidio-ekintza bat gauzatzeko, eta hilketak egiteko moduak ere ez du garrantzirik.
Mikel Ayestaran: “Bahituen familiek Gaza inbaditzeko agindua deitoratzen dute, gatibuak hilko dituztelakoan”
EITBren Ekialde Hurbileko korrespontsalaren arabera, Israelgo tankeak aurrera doaz Gaza hirian, balizko akordio bati ateak itxi ondoren. Israelgo Armadak ez du amore emango bere helburua lortu arte; hau da, Hamas garaitu eta bahituak askatu arte.
NBEko batzorde batek ondorioztatu du, lehen aldiz, Israelek genozidioa egin duela Gazan
Nazio Batuen nazioarteko batzorde independente honek baieztatu duenez, "kanpaina genozida bat abiatu dute Gazan herri palestinarra suntsitzeko", eta erantzuletzat jo ditu Israelgo buruzagi gorenak, hala nola, Isaac Herzog Israelgo presidentea, Benjamin Netanyahu lehen ministroa eta Yoav Gallant Defentsa ministro ohia. NBEko batzorde batek ondorioztatu du, lehen aldiz, Israelek genozidioa egin duela Gazan. Israelek "faltsutzat" jo du NBEren txostena.
Israelek lurreko operazio militarra abiatu du Gazan eta milaka herritar hegoaldera ihesi doaz
Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak iragarri bezala, Armada israeldarra Gaza hiria hartzen ari da. Palestinar Aginte Nazionalak nazioarteari dei egin dio, esku hartu eta zibilak babestu ditzan. Lehen balantzearen arabera, 100 pertsona baino gehiago hil ditu gaur Israelek.
AEBk Venezuelatik ateratako bigarren ontzi bati eraso egin dio, droga zeramala argudiatuta
Donald Trumpek jakinarazi duenez, kokaina eta fentaniloa zeraman ontziak eta erasoan barruan zihoazen hiru pertsona hil dira. Bestalde, Nicolas Madurok nabarmendu du herrialdea "borroka armaturako" prestatuago dagoela AEBk Venezuelari eraso egiten badio.
Gazan hildakoak uste dena baino hamar aldiz gehiago izan daitezke, NBEko errelatore bereziaren arabera
Francesca Albanesek adierazi du gutxienez 680.000 palestinar hil ahal izan dituela Israelek erasoak hasi zituenetik, % 75 emakumeak eta adingabeak. Datuak baieztatuz gero, horietatik 380.000 bost urtetik beherako haurrak lirateke.
Feijook La Vueltako "indarkeria ekintzen arduraduna" izatea leporatu dio Sanchezi
PPko buruzagiaren ustez, "ezin da gobernu demokratiko baten buru izan herrikideen arteko indarkeria goraipatzen duen presidente arduragabea". "Gure herriaz arduratzen den edonor lotsarazi beharko luketen ekintzak izan dira", gaineratu du.
Qatar AEBren "aliatu handia" dela esan du Trumpek, eta Israeli bere ekintzekin "kontu handiz" jokatzeko eskatu dio
Doha Gazako gatazkarako bitartekarietako bat da, eta bertan dago Estatu Batuek Ekialde Hurbilean duten base militar handiena. AEBetako Gobernuak ziurtatu zuen Qatarreko agintariei Israelen planaren berri eman ziela, baina, Dohak ukatu egin zuen abisua jaso izana.