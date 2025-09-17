VISITA OFICIAL
La visita de Trump al Reino Unido: entre la pomposidad de la realeza y las protestas ciudadanas

Euskaraz irakurri: Trumpen bisita Erresuma Batura: erregetzaren ponpeziaren eta herritarren protesten artean
EITB

El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha comenzado su segunda visita oficial al Reino Unido, donde ha sido recibido por el rey Carlos III en el castillo de Windsor. Al mismo tiempo, miles de personas han tomado las calles para manifestarse en contra de las políticas implementadas por el presidente estadounidense.

