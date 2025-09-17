BISITA OFIZIALA
Trumpen bisita Erresuma Batura: harrera ikusgarria Windsorren eta herritarren prostestak kalean

Carlos III Donald Trump
EITB

Donald Trump AEBko presidenteak bigarren bisita ofiziala hasi du, gaur, Erresuma Batuan. Carlos III .a erregeak gala handiko harrera egin dio Windsor gaztelua, eta, adi berean, milaka pertsona kalera atera dira, AEBko presidenteak ezarritako politiken aurka protesta egiteko.

Donald Trump Erresuma Batua Ameriketako Estatu Batuak Charles III.a erregea Munduko albisteak

