Trump tilda de "realmente ilegales" las coberturas negativas de los medios de comunicación estadounidenses sobre su Administración
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha tildado de "realmente ilegales" las coberturas mediáticas negativas contra él por parte de medios de comunicación estadounidenses y ha denunciado que manipulan la realidad para pintar una imagen negativa de su Administración, que echó a rodar en enero de 2025.
"Soy una persona que está muy a favor de la libertad de expresión", ha dicho desde la Casa Blanca, antes de afirmar que "el 97 %" de la cobertura sobre él "es negativa", sin especificar a qué se refiere con ello ni qué noticias son. "Las historias son el 97 % negativas", ha manifestado.
"Cogen una historia positiva y la hacen negativa. Creo personalmente que eso es realmente ilegal", ha sostenido. "Acabo de ganar las elecciones. Tuve que pasar por eso durante las elecciones. Creo que es un milagro que pueda ganar", ha dicho Trump, quien ha recordado que es el Gobierno el que da los derechos de uso de las ondas.
Así, ha reiterado que los medios recurren a "una falsa cobertura negativa". "Cogen grandes historias y las convierten en algo malo constantemente. Es lo que hacen. Creo que es muy triste. Creo que las informaciones deberían ser al menos precisas hasta determinado punto", ha argumentado.
