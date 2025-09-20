Trumpen ustez "legez aurkakoak" dira AEBko hedabibideek bere administrazioaz ematen duten "informazio ezkorra"
AEBko presidente Donald Trumpek "legez kanpokotzat" jo du AEBko hedabideek bere gobernuari buruz egiten duen estaldura mediatikoa, eta , horren esanetan, errealitatea manipulatu egiten dute, bere administrazioaren "irudi negatiboa emateko".
"Adierazpen askatasunaren oso alde dagoen pertsona bat naiz", esan du Etxe Zuritik, estalduraren "% 97 negatiboa" dela esan aurretik. Hala ere, ez du esan zehazki zeri buruz ari den, ezta adibiderik jarri ere.
"Istorio positiboak hartu eta negatibo bihurtzen dituzte. Uste dut hori legez kontrakoa dela", azaldu du. "Hauteskunde garaian ere horixe bera gertatu zitzaidan. Hala ere, irabazi ahal izatea miraria dela uste dut", adierazi du Trumpek, eta hedabideak erabiltzeko eskubideak Gobernuak ematen dituela nabarmendu du.
Ildo horretan, hedabideek "babes negatibo faltsua" erabiltzen dutela esan du. "Istorio handiak hartzen dituzte, eta etengabe bihurtzen dituzte txar. Horixe egiten dute. Oso tristea dela iruditzen zait. Nire ustez, informazioa gutxienez puntu jakin bateraino zehatza izan beharko litzateke", argudiatu du.
