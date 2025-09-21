ESTADOS UNIDOS
Más de 90 000 personas se reúnen en Arizona para rendir homenaje a Charlie Kirk

Euskaraz irakurri: 90.000 pertsona inguru elkartu dira Arizonan, Charlie Kirken omenaldi ekitaldian
Este domingo se ha celebrado un homenaje multitudinario en el estadio de fútbol State Farm de Arizona para honrar a Charlie Kirk, el joven ultraderechista asesinado a tiros el 10 de septiembre. El estadio tiene capacidad para 70 000 personas, pero se han habilitado otras 20 000 localidades para dar cabida a los asistentes. Las medidas de seguridad han sido enormes en los alrededores. Mucha gente ha pasado la noche en el lugar para asistir al homenaje.

