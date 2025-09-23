Guardar
Trump vincula el paracetamol con el autismo, pese a que no hay evidencia científica

Trump vincula el paracetamol con el autismo
Euskaraz irakurri: Trumpek parazetamola autismoarekin lotu du, ebidentzia zientifikorik ez dagoen arren

La Administración de Donald Trump cree que ha encontrado un posible vínculo entre el autismo y el consumo de paracetamol durante el embarazo. Aunque la comunidad médica pone en duda la solidez científica del supuesto hallazgo, el presidente estadounidense lanzaba su anuncio en un acto en la Casa Blanca.

Donald Trump Medicamentos Estados Unidos Internacional

