Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Trumpek parazetamola autismoarekin lotu du, ebidentzia zientifikorik ez dagoen arren

Trump vincula el paracetamol con el autismo
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Donald Trumpen Gobernuak uste du lotura posible bat aurkitu duela autismoaren eta haurdunaldian parazetamol kontsumoaren artean. Adituek ustezko aurkikuntzaren sendotasun zientifikoa zalantzan jartzen duten arren, AEBko presidenteak Etxe Zurian egindako ekitaldi batean iragarri zuen.

Donald Trump Sendagaiak Ameriketako Estatu Batuak Munduko albisteak

Nazioarteari buruzko albiste gehiago

Asamblea General de la ONU
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Palestinako Estatuaren aitortza erdigunean dela abiatuko  da NBEren 80. Batzar Nagusian

Erresuma Batuak, Kanadak, Australiak, Portugalek eta Frantziak aitortu dute ofizialki Palestinako Estatua, goi-bileraren bezperan. Horren aurrean, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak esan du ez dela inolaz ere Palestinako Estaturik egongo, eta Bezalel Smotrich zein Itamar Ben Gvir Israelgo ministroek Zisjordania anexionatzea proposatu dute, Palestinako Estatua aitortzeko erabakiei erantzuteko.

Gehiago kargatu