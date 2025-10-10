ALTO EL FUEGO EN GAZA
Xabier Madariaga: "Los gazatíes se preparan para vivir su primera noche sin bombas en meses"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Xabier Madariaga Gazatik:Gazatarrak bonbarik gabeko lehen gaua bizitzeko prestatzen ari dira
author image

EITB

Última actualización

EITB relatará in situ todo lo que ocurre en estas primeras horas del alto el fuego en Gaza y en Israel. Xabier Madariaga está en Gaza donde ha visto a muchos gazatíes regresar hacia sus pueblos y ciudades una vez que han cesado las bombas. 

Franja de Gaza Palestina Oriente Próximo Internacional

