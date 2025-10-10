SU-ETENA GAZAN
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Xabier Madariaga: "Gazatarrak bonbarik gabeko lehen gaua bizitzeko prestatzen ari dira"

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

EITBk bertatik bertara kontatuko du su-etenaren lehen orduetan Gazan eta Israelen gertatzen den guztia. Xabier Madariaga Gazan dago. Gazatar asko ikusi ditu euren etxeetara edo gelditzen denera itzultzen, Gaza iparraldera, erasoak amaitu ondoren. 

Gazako Zerrenda Palestina Ekialde Hurbila Munduko albisteak

Nazioarteko albiste gehiago

Gehiago kargatu