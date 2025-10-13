Sarkozy entrará en prisión el próximo 21 de octubre

El expresidente de Francia Nicolas Sarkozy entrará en la prisión de La Santé (París) el próximo día 21 de octubre, por la condena de 5 años de prisión dictada en su contra en septiembre pasado por intentar recaudar fondos para la campaña electoral de 2007 desde Libia.

Sarkozy ha comparecido este lunes ante la Fiscalía Nacional Financiera para conocer la fecha y el lugar de su encarcelamiento.

Se convertirá en el primer exjefe de Estado francés en ir a prisión. A pesar de afirmar siempre que era inocente, fue hallado culpable de conspiración criminal, por los esfuerzos de ayudantes cercanos para obtener fondos para su exitosa candidatura presidencial de 2007 de Libia durante el gobierno del difunto dictador Muammar Gaddafi.

Ésta es la tercera vez que Sarkozy ha sido condenado por cargos relacionados con el fraude.