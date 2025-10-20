La UE defiende la integridad territorial de Ucrania, ante la posible cesión de territorios en el Donbás

La Alta Representante para Política Exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha defendido la integridad territorial en Ucrania, ante la posible condición de la cesión de territorios en el Donbás.

Así pues, Kallas ha asegurado el país ucraniano es "la víctima en este conflicto", y que "poner la presión sobre Ucrania no es el enfoque correcto".

En plenos intentos de Estados Unidos de un acuerdo entre Ucrania y Rusia, Trump habría instado al primer ministro ucraniano, Volodímir Zelenski, a aceptar las condiciones rusas para la paz, incluyendo la cesión de territorios en el Donbás.

"Todos dicen que la integridad territorial es un valor importante que defendemos (…) Si simplemente regalamos esos territorios eso manda un mensaje a todo el mundo de que se puede usar la fuerza contra tus vecinos y conseguir lo que quieres", ha explicado Kallas.

Por tanto, la Alta Representante de la UE ha hecho un llamamiento a seguir defendiendo estos "principios" en los que dice destaca en la Unión Europea.

"Lo que se puede recuperar militarmente es una cosa; lo que reconocemos legalmente como territorio soberano de una nación es otra", ha advertido Kaja Kallas.

Acuerdo de paz de Trump

El presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, sigue tratando de tender puentes entre los dos países (Ucrania y Rusia) con el objetivo de llegar a un acuerdo.

Ante ello, la Alta Representante ha destacado la "intención sincera" del norteamericano de parar la guerra, queriendo dejar constancia de que quien continúa con los ataques a civiles es Rusia.

"Hemos impuesto sanciones para debilitar la capacidad de Rusia de mantener la guerra", ha sostenido Kallas.